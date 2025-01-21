الثلاثاء 21 يناير 2025
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محافظ الأقصر يزور البيت النوبي

محافظ الأقصر يزور
محافظ الأقصر يزور البيت النوبي

أجرى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، زيارة ميدانية  لمقر المركز الحضاري النوبي بالأقصر (البيت النوبي) التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر.

المركز الحضاري النوبي في الأقصر 


تفقد ورش الخياطة والفركة وورش الكليم والفخار وورش الخوص والإكسسوارات، حيث تعرف محافظ الأقصر على طبيعة المكان وشاهد السيدات أثناء إنتاج المشغولات اليدوية النوبية ، حيث تقوم ورشة الحياكة  بإنتاج نحو ١٠٠٠ قطعة أسبوعيًا، ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر بحجز قاعتين بالمكان لتكون مكان لتدريب وتأهيل الطهاة العاملين بالفنادق.


ويعد البيت النوبى الذى يعد أحد مشروعات التنمية الشاملة المستدامة بالأقصر، ويستهدف تدريب وتأهيل الأسر المنتجة، إضافة لكونه أداة للحفاظ على التراث النوبى خاصة الحرف والصناعات التراثية اليدوية البيئية من الاندثار، ونموذج للحياة المعيشية فى المجتمع النوبى، وتقديم أبرز منتجات الحرف اليدوية النوبية من إنتاج أهل النوبة المقيمين فى محافظة الأقصر ومزار سياحى يعكس أوجه الحياة المعيشية للمجتمع ويضم البيت النوبي مجموعة كبيرة من الفتيات يعملن فى عدد من الحرف اليدوية. 


رافق محافظ الاقصر خلال جولته كلا من على صادق رئيس مركز ومدينة الطود، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن وسمير حجازي رئيس مجلس الإدارة ومنال عواجه المدير التنفيذي ومحمد غزالى مدير الادارة العامة الإستثمار.

 

 

 

 

 

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الأقصر محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة مديرية التضامن الاجتماعي البيت النوبي

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