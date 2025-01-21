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«عمارة» يستقبل وفد نادى قضاة الأقصر

«عمارة» يستقبل وفد
«عمارة» يستقبل وفد نادى قضاة الأقصر

قام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر باستقبال مجلس إدارة نادي قضاة الأقصر برئاسة المستشار عبد الرحيم ابو القاسم رئيس محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة، والوفد المرافق له.

وفد نادي القضاة الأقصر يلتقي المحافظ 

وقدم وفد القضاة تهنئتهم لمحافظ الأقصر، كما أعربوا عن اعتزازهم بالجهود المبذولة لصالح المواطن الأقصري، والجولات الميدانية التى يقوم بها والتغيير الذى لمسه المواطن الأقصرى واتباع سياسة الباب المفتوح، متمنين له مزيدًا من التوفيق والنجاح.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر بوفد القضاة، معربا عن اعتزازه بالدور الوطني الذي يقوم به القضاء المصري في تحقيق العدالة وسيادة القانون، مؤكدا على دعمه الكامل لنادي قضاة الأقصر.

ضم أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة الأقصر كلا من المستشار مصطفي ريان  نائب رئيس محكمة الاستئناف العالي بقنا والمستشار أحمد قناوي المستشار بمحكمة جنايات أسوان والمستشار أحمد الحايق رئيس النيابة العامة بمحكمة النقض والمستشار أحمد كريم رئيس النيابة العامة بمحكمة النقض والمستشار حازم الشاذلي قاضي بمحكمة سوهاج الابتدائية.

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