سكرتير عام الأقصر يعقد لقاء اليوم المفتوح لبحث مشكلات المواطنين (صور)

عقد أحمد وزيرى سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء اليوم المفتوح للمواطنين، اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة، للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك بحضور رؤساء المدن والمراكز ومديري المديريات الخدمية، وحسن عبد الرحمن مدير إدارة خدمة المواطنين.

لقاء اليوم المفتوح بمحافظة الأقصر



وقام "وزيرى"، بإحالة عدد من الشكاوى إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع بما لا يخالف القانون، فى إطار رفع المعاناة عن المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم.



كما أكد سكرتير عام محافظة الاقصر ضرورة حصول كل مواطن على حقه في إطار القانون، مشيرا إلى أنه أعطى توجيهاته لمكتب خدمة المواطنين بالمتابعة المستمرة لطلبات المترددين على لقاءات المواطنين، والرد فور وصول توضيح الجهة المختصة لجوانب المشكلة، وإبلاغ ذلك للمواطن للوقوف على حقيقة شكواه.

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