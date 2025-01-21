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محافظ الأقصر يتابع تطورات ملف التصالح في مخالفات البناء

محافظ الأقصر يتابع
محافظ الأقصر يتابع تطورات ملف التصالح في مخالفات البناء

ترأس المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر اجتماعا مع الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن ولجنة متابعة ملف التصالح بالمحافظة بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر وأحمد وزيرى السكرتير العام لمحافظة الأقصر. 

التقنين والتصالح بمحافظة الأقصر 

وجاء الاجتماع لمناقشة المفات المقدمة طبقا لقانون التصالح رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، والإجراءات الخاصة باللجان الفنية بجميع المراكز والمدن والمعاملات المتوقفة على الإجراءات الخاصة باللجان الفنية وموقف تحليل طلبات التصالح قيد الاجراء وبيان تحليلى لنموذج ٧ و٨ لطلبات التصالح حتى ٢٠ يناير ٢٠٢٥، واحصائية عدد طلبات ومتحصلات التصالح قانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ على مستوى المحافظة، وتقرير عدد طلبات التصالح التى صدر لها نموذج ٧ مؤقت وموقف المطابقة مع الهيئة الهندسية حتى تاريخه. 

كما تمت مناقشة المتغيرات المكانية وضروة المعاينة واتخاذ الاجراءات فور ورود المتغيرات من ادارة المساحة العسكرية والرد على المنظومة بالاجراءات القانونية المتخذة حتى لا يتم تطور الحالات المخالفة ليسهل ازالتها.  

وخلال الإجتماع شدد محافظ الأقصر على سرعة الانتهاء من كافة ملفات التصالح وصولا إلى تسليم المواطن النموذج النهائى الخاص بالتصالح، وكذلك ضرورة الرد على المتغيرات الواردة من المساحة العسكرية فى اوقاتها قبل تطور الحالات المخالفة وتكثيف العمل فى كافة الملفات التى تمس المواطن بصورة مباشرة.  

وحضر الاجتماع مديرى ومهندسى الادارات الهندسية بالمراكز والمدن واحمد حسن مدير عام الشئون القانونية ومحمود عبد الله مدير عام الاملاك وهناء العربي مدير المتغيرات المكانية وسيد الزناتى رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية وحنان  عبد الرحيم مدير المركز التكنولوجى بالمحافظة ومهندسى التخطيط العمراني بالمراكز والمدن واعضاء لجنة متابعة ملف التصالح بالمحافظة.  

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