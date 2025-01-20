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محافظات

فتيات بالزي الفلاحي في جلسة تصوير للترويج لمهرجان الطماطم بالأقصر (صور)

مهرجان الطماطم 2025
مهرجان الطماطم 2025

تشهد محافظة الأقصر السبت المقبل لأول مرة تنظيم مهرجان الطماطم الذي يقام بمدينة إسنا التاريخية وبحضور المئات من المزارعين وعدد من القيادات التنفيذية بالأقصر.

مهرجان الطماطم الأول في الأقصر 

ودشنت مجموعة من الفتيات الصغيرات جلسة تصوير خاصة بالزي الفلاحي والصعيدي بمناسبة مهرجان الطماطم الأول بمحافظة الأقصر، ووثقت الجلسة مجموعة من الفتيات وهن يحملن محصول الطماطم الذي يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تزرعها محافظة الأقصر وتصدرها لعدد من الدول.

وأظهرت الصور الفتيات يشاركن في جني المحصول مع المزارعين وكذلك خلال تناولهن الطعام وسط الزراعات، وسط مشاعر من البهجة والسعادة في جلسة تروج للمهرجان الذي تقام نسخته الأولى بمشاركة لفيف من المزارعين وعدد من الشخصيات العامة.

وقال المهندس عادل زيدان رئيس المهرجان، أن بعد نجاح مهرجان المانجو الأول في يوليو الماضي  وضعت الأقصر على خريطة المهرجانات الزراعية للمرة الأولى، لذلك جاءت فكرة إطلاق مهرجان الطماطم حيث تعتبر الأقصر من أكثر المحافظات اهتماما بهذا المنتج الذي يتم زراعته وتجفيفه وتصديره بجودة عالية، مضيفا أن المهرجان  يمثل  جسرًا بين الماضي والحاضر، حيث يربط بين التراث  الأصيل للمحافظة وبين أحد أهم منتجاتها الزراعية المعاصرة، ويبرز الجهود التي تبذلها الدولة ودعمها للزراعة وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصري.

فعاليات مهرجان الطماطم 

وأضاف زيدان، أن فعاليات المهرجان  تتضمن برنامجًا زراعيًا وسياحيًا يهدف إلى تسليط الضوء على واحد من أهم المحاصيل في مصر، وسيتضمن المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة منها تكريم لأفضل مزارعي الطماطم، ومعارض فنية ومعرض للصورة الفوتوغرافية بعنوان «الذهب الأحمر»، وورشة لتعليم تجفيف الطماطم، وجلسات تصوير في حقول الطماطم، وفقرات فنية بمشاركة نجوم الفن في مصر، ومحاضرات للمزارعين، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات مما ينعكس علي المزارعين والمستثمرين في الأقصر ومما يساهم في تسليط الضوء علي زراعة الطماطم كونها واحدة من أهم المحاصيل التي يتم تصديرها الي الدول العربية والأوربية.

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