المشدد 15 سنة لتاجري مخدرات في العجوزة

قضت محكمة جنوب الجيزة بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريمهما نصف مليون جنيه، بتهمة الاتجار في الميثامفيتامين والحشيش المخدر بالعجوزة.

نص أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية



وكشفت النيابة العامة أن المتهمين "أ. ح" و"أ. إ" بدائرة قسم العجوزة بالجيزة، حازا وأحرزا جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار، بينما أحرز المتهم الثاني جوهر "الميثامفيتامين" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

تقرير المعمل الكيميائي عن المضبوطات

وأثبت تقرير المعمل الكيميائي، أن المضبوطات التي عثر عليها مع المتهمين، عبارة عن 20 قطعة للحشيش المخدر المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وزنوا صافيًا " 1983 جرام"، إذ ثبت بإيجابية العينة المأخوذة من المتهمان الجوهر الحشيش المخدر وكذا إيجابيتها لمادة الميتافيتامين.

وكشفت التحقيقات ان المتهم الأول عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وعثر بحيازة الثاني على هاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بالمقعد الخلفي علي عدد 4 علب ملفوفة من ورق الألومنيوم بداخل كل علبة عدد خمسة قطع كبيرة "فرش" لجوهر الحشيش المخدر بإجمالي عدد 20 قطعة لذات المخدر.

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