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أخبار مصر

مستشفى مصر للطيران تحصل على اعتماد المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية

الدكتور سامح الحفني
الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني
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هنأ الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني، العاملين بمستشفى مصر للطيران لحصولها على شهادة الاعتماد الصادرة من المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية والإكلينيكية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المصري، لتصبح من أوائل المستشفيات كجهة بحثية يتم اعتمادها من خارج الجامعات المعتمدة.

حصول مستشفي مصر للطيران علي شهادة الاعتماد

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على الاهتمام بدعم المنظومة الطبية وتقديم خدمات صحية متميزة عالية الجودة لجميع المتعاملين من داخل وخارج قطاع الطيران المدني بما يتماشى مع معايير الجودة المُطبقة العالمية.

 

وأضاف وزير الطيران المدني أن هذا يُعد إنجازا جديدًا يضاف إلى لسلسلة النجاحات التي تحققها المستشفى،  بما يعكس التزامهم بتطبيق أعلى معايير الجودة والابتكار في المجال الطبي، مؤكدًا على استمرار دعم الوزارة للمستشفى في جميع مجالات التطوير الطبي والبحثي، بما يساهم في تحقيق المزيد من النجاحات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتى بمثابة تأكيد على الدور الفعال لمستشفى مصر للطيران لتعزيز البحث العلمي ودعم التكامل بين كل من القطاعين الحكومي والخاص بما يساهم في تطوير منظومة البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر، ويدعم مكانة المستشفى كواحدة من المؤسسات الرائدة في تقديم الخدمات الطبية المتميزة.

المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية والإكلينيكية

ومن جانبه، أضاف الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركه مصر للطيران للخدمات الطبيه إلى أن حصول المستشفى على هذا الاعتماد يعد  بمثابة خطوة واعدة تعكس الاهتمام  بأهمية البحث العلمي ويؤكد على  الإمكانيات والقدرات التي تتمتع بها المستشفى مما يدعم من دورها الفعال كجهة بحثية معتمدة من المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية والإكلينيكية.

وأشار إلى جهودها المتواصلة وحرصها بمواكبة استراتيجية الوزارة نحو التطوير موضحًا بأنه جاري الإنتهاء من زيادة السعة السريرية بالمستشفى، حيث تم إضافة دورين أعلى مبنى العلاج الطبيعي يضم (٣٢) غرفة و(٨) أجنحة، فضلا عن أنه تم الانتهاء من إنشاء وحدة أمراض الدم وزرع النخاع ويتم استقبال  الحالات، وجاري أيضًا دعم الخدمات الطبية، ودراسة إنشاء مبنى طبي يضم عدد من الأقسام الطبية المتخصصة والعيادات التخصصية بما يدعم قدرات مستشفي مصر للطيران على المنافسة في المجال الطبي.

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