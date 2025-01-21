الثلاثاء 21 يناير 2025
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طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم يؤدون اليوم امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والدين

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية في الفيوم، فيتو

يؤدي طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الاول، في مادة  اللغة الإنجليزية في الفترة الأولى التي تبدأ الساعة 9 ويستمر حتى الساعة 11، وامتحان مادة التربية الدينية في الفترة الثانية التي تبدأ الساعة 12.30 وتستمر حتى الساعة 1 ظهرا.

أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات

 ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم هذا العام 75804 طلاب وطالبات، يؤدون الامتحانات  أمام 270 لجنة امتحانات على مستوى المحافظة، وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول حتى الخميس 23 من نفس الشهر.

الانتهاء من تجهيز لجان سير الامتحانات

وأضاف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن المديرية قد انتهت من كافة الاستعدادات النهائية  لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ومنضبط، وإتاحة بيئة جيدة مناسبة لطلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وتم إعلان جداول الامتحانات والتعليمات ودليل اللجان فى مكان ظاهر بلجان سير الامتحانات، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة جميع اللجان على مستوى المحافظة.

تعليمات سير الامتحانات

 وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن كل رئيس لجنة تسلم تعليمات الامتحانات في مظروف خاص به، وتتلخص التعليمات في منع اصطحاب الطلاب والمعلمين الهواتف المحمولة،  أثناء سير الامتحان، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وضمان عدم حدوث  أي غش، والالتزام بمواعيد بدء الامتحانات في جميع اللجان.

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وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، علي ضرورة الانضباط الكامل في فتح اللجان في الوقت المحدد، وتوفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب من حيث التهوية الجيدة والإضاءة، لضمان راحتهم أثناء أداء الامتحانات، والتواصل المستمر بين رؤساء اللجان وغرف العمليات في المديرية والإدارات التعليمية، لضمان سرعة التعامل مع أي مشاكل قد تطرأ أثناء الامتحانات.

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