الأنصاري يتابع ملف انضمام الفيوم لشبكة المدن المبدعة باليونسكو

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللجنة المشكلة لإعداد ملف الانضمام لشبكة اليونسكو العالمية للمدن المبدعة، لمناقشة خطط وآليات العمل بالملف المكلفين به، والمجالات المقترحة، وكيفية الالتزام بالاشتراطات والمعايير التي وضعتها اليونسكو للحصول على عضوية شبكة المدن المبدعة.

حضر اللقاء الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

معايير اختيار المدن

ناقش محافظ الفيوم، مع أعضاء اللجنة، أبرز المعايير التي ترتكز عليها اليونسكو في اختيار المدن المبدعة المرشحة للانضمام للشبكة، ونقاط القوة التي تتميز بها المدينة التي تم ترشيحها بالمحافظة، ومدى توافقها مع المجالات التي تركز عليها شبكة اليونسكو والتي تشمل الهندسة المعمارية، والحرف والفنون الشعبية، والتصميم، والسينما، وفنون الطهي، والأدب، والفنون الرقمية، والموسيقى، وكذا الخطة المقترحة وآليات العمل بهذا الملف الهام.

تواصل يومي

وكلف محافظ الفيوم، منسق ملف شبكة اليونسكو العالمية للمدن المبدعة بالمحافظة، بتكوين جروب على تطبيق " واتس آب" يضم أعضاء اللجنة المشكلة، للتواصل فيما بينهم بشكل يومي لاستكمال ملف الذي ستتقدم به المحافظة، واستيفاء المستندات المطلوب إرفاقها.

الهدف من الانضمام الي شبكة المدن المبدعة

وأوضح محافظ الفيوم، أن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، تحتفي بالمدن التي تعتبر الإبداع عاملًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية الحضرية، والانضمام للمدن المبدعة يُسهم في تعزيز رؤية الفيوم وهويتها الثقافية، وتعزيز السياحة المحلية، وجذب الاستثمارات والموارد.

كما يساعد الانضمام لشبكة المدن المبدعة الي فتح مجال للتعاون مع المدن الأعضاء في شبكة اليونسكو، لدعم المبادرات الثقافية، والاستفادة من تجاربهم بما يُسهم في تعزيز الإبداع والإنتاج والتسويق.

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