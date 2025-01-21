أول تعليق من الصين على انسحاب واشنطن من اتفاقية المناخ

أعربت دولة الصين عن قلقها من انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ.

الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أولى خطواته الرئاسية وقع سلسلة أوامر تنفيذية تشمل الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وإلغاء حوالي 80 إجراء اتخذتها إدارة سلفه جو بايدن.

وجاءت هذه الخطوات خلال حفل أقيم بحضور أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامبالمجمع الرياضي والترفيهي "كابيتال ون" في واشنطن.

وقع ترامب على أمر تنفيذي يقضي بالانسحاب مرة أخرى من اتفاقية باريس للمناخ، مؤكدا شكوكه المتكررة حول الأساس العلمي لفكرة الاحتباس الحراري العالمي.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت انسحابها من اتفاقية المناخ في عام 2017، واكتملت العملية بحلول نوفمبر 2020، غير أن الرئيس السابق جو بايدن أعاد الولايات المتحدة إلى الاتفاقية في يناير 2021.

يذكر أن اتفاقية باريس للمناخ، التي تم توقيعها في ديسمبر 2015، تضم 195 دولة، وتلزم الدول المشاركة بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل طوعي خلال العقود المقبلة، بهدف الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 أو 2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وأنذر ترامب بتنفيذ وعده الانتخابي بإلغاء الضرائب على الإكراميات، قائلا: "هل تتذكرون ذلك التصريح الصغير عن الإكراميات؟ أعتقد أننا فزنا في نيفادا بسبب ذاك التصريح. إذن، لن يكون هناك ضرائب على الإكراميات، أليس كذلك؟ لا ضرائب".

وكان ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية بإلغاء الضرائب على الإكراميات، التي تعد أحد المصادر الرئيسية لدخل صناعة الترفيه في ولاية نيفادا.

ترامب يعتزم الغاء حوالي 80 إجراء اتخذتها إدارة سلفه الديمقراطي جو بايدن

كما أعلن ترامب، الذي أدى اليمين الدستورية في 20 يناير كرئيس هو السابع والأربعون للولايات المتحدة، عن نيته إلغاء حوالي 80 إجراء اتخذتها إدارة سلفه الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب في خطابه: "أول شيء سأفعله هو إلغاء حوالي 80 إجراء مدمرا ومتطرفا اتخذتها الإدارة السابقة، التي كانت واحدة من أسوأ الإدارات في التاريخ. بل هي الأسوأ على الإطلاق".

وجرت مراسم التنصيب داخل "الروتوندا" - القاعة المركزية في الكونجرس التي تتسع لحوالي ألف شخص - بسبب موجة البرد المتوقعة في واشنطن والتي افترض أنها ستصل إلى 11 درجة تحت الصفر، وليس أمام مبنى الكونجرس كما كان مخططا سابقا.

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