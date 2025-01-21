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خارج الحدود

مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط: أيام توقيع الشيكات البيضاء لبعض الدول ولت (فيديو)

ستيف ويتكوف، فيتو
ستيف ويتكوف، فيتو

قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط، إن سمعة الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب كقائد يفي بوعوده ومقاربته للسياسة الخارجية واضحة، مضيفًا أن قيادة ترامب أعادت تعريف ما هو ممكن في السعي لتحقيق التقدم والاستقرار في الشرق الأوسط.


وأوضح أن سياسات ترامب حققت بالفعل نجاحات ملحوظة مثل إطلاق سراح الرهائن في غزة، مشيرا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة إنجاز يظهر قوة قيادة الرئيس ترامب والاحترام الذي يتمتع به عالميا.

 

وأكد: "سنواصل العمل على تنفيذ وعد الرئيس ترامب بإطلاق سراح كل الرهائن في غزة".


وتابع: "انتهت مرحلة تحمل الدول العبء المالي غير الراغبة في تمويل تقدمها وأيام الشيكات البيضاء ولّت"، مؤكدا أن الشرق الأوسط المزدهر ليس حلما بعيد المنال ويمكن أن يتحقق في ظل إدارة ترامب، ومهمتنا في الشرق الأوسط لن تكون بسيطة وملتزم بتنفيذ رؤية ترامب، التي تشمل احترام سيادة الدول، وتؤكد أن التنمية الاقتصادية جسرا للسلام، ولكل دولة الحق في تقرير مصيرها.
 

ترامب يؤدي اليمين الدستورية

وأدى دونالد ترامب مساء أمس الاثنين، اليمين الدستورية في الكونجرس ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.

وقال ترامب في خطاب بعد تنصيبه رسميًا إن "العصر الذهبي لأمريكا بدأ الآن.. وسأضع الولايات المتحدة دائما أولا وستكون في أفضل حال".

وقال ترامب، إنه سيعلن أولا حالة الطوارئ على حدود الولايات المتحدة الجنوبية، ولن يتم السماح بعد الآن بعمليات الدخول غير الشرعي للولايات المتحدة من الحدود الجنوبية.

وأضاف أنه سيوقع أمرا تنفيذيا لإعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة، وستصبح أمريكا دولة غنية مرة أخرى وستحافظ على تفوق صناعتها، مؤكدا أن "الحلم الأمريكي سيعود ويزدهر مرة أخرى وستدفق الأموال على خزانة الولايات المتحدة".

وفاز ترامب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من عام 2017 إلى عام 2021، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر الماضي. وأصبح ترامب أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.

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