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خارج الحدود

ترامب يوقع حزمة أوامر تنفيذية في اليوم الأول لرئاسته

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين حزمة أوامر تنفيذية في اليوم الأول لرئاسته.

وقد قال ترامب إنه يعتزم توقيع مراسيم عفو الإثنين عن أشخاص شاركوا في اقتحام مقر الكونجرس في السادس من يناير 2021 حين حاول مناصرون له منع المصادقة على نتائج انتخابات 2020.

وقال ترامب في تجمّع شارك فيه بعد مراسم تنصيبه "الليلة سأوقع عفوًا عن رهائن السادس من يناير". وأضاف: "ما أن أغادر سأتوجه إلى المكتب البيضاوي وسأوقع مراسيم عفو عن العديد من الأشخاص".

في سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي إنه سيلغي نحو 80 أمرًا تنفيذيًا اتخذتها الإدارة السابقة، مشيرًا إلى أنه سينفذ أيضًا تجميدًا فوريًا للوائح التنظيمية والتوظيف. وقال: "سألغي نحو 80 قرارًا تنفيذيًا مدمرًا ومتطرفًا اتخذتها الإدارة السابقة".

كما أكد ترامب أنه سيوقع "أمرًا تنفيذيًا ينهي الرقابة الحكومية على حرية التعبير". هذا وأكد الرئيس الأميركي الجديد أنه سيصدر وقفًا مؤقتًا للتعيينات، وسيلزم الموظفين الاتحاديين بالعودة إلى العمل حضوريًا.

كما سيصدر مذكرة رئاسية توجه أعضاء الإدارة بحشد الصلاحيات للتغلب على التضخم". كذلك كشف ترامب أنه سيسحب الولايات المتحدة "فورًا" من اتفاقية باريس للمناخ.

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الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الكونجرس رهائن السادس من يناير المكتب البيضاوي

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