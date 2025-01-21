الثلاثاء 21 يناير 2025
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محافظات

اليوم، افتتاح منفذ دائم بسندوب في الدقهلية لوزارة الداخلية ضمن مبادرة كلنا واحد

منفذ امان بالدقهلية،
منفذ امان بالدقهلية، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية اليوم  الثلاثاء افتتاح منفذ أمان التابع لوزارة الداخلية بسندوب  بجوار موقف كوم الدربي أمام عمارات القوات المسلحة مدخل قوات أمن سندوب.

 

المنفذ  متاح به كل أنواع السلع والمنتجات واللحوم


وأكد العقيد دكتور شريف علي البلعوطي مدير منافذ أمان والمعارض والتموين بمديرية أمن الدقهلية أن المنفذ متاح به كل أنواع السلع والمنتجات واللحوم والأسماك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية كلنا واحد، ومفتوح ومتاح لجميع المواطنين طوال اليوم.

افتتاح منفذ لوزارة الداخلية بسندوب

الافتتاح بحضور اللواء سامح عبد الفتاح مشرف منافذ أمان بالدقهلية، وهي منافذ دائمة وليست معارض محددة المدة، وسيتم الافتتاح اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد الشرطة.

افتتاح منفذ بدقادوس في ميت غمر 

وكانت شهد مدينة دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، افتتاح منفذ "أمان" التابع لوزارة الداخلية، لتقديم السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

 

إقبال علي منافذ أمان بميت غمر 

ورصدت "فيتو" إقبال أبناء ميت غمر علي شراء السلع بكافة أنواعها داخل المنفذ الذي تم افتتاحه اليوم.

وأجرت فيتو بثا مباشرا لجولة داخل المنفذ ورصدت الإقبال الكبير بين المواطنين علي الشراء من المنفذ.

 

 

إقبال على منافذ أمان بميت غمر 

ورصدت "فيتو" إقبال أبناء ميت غمر علي شراء السلع بكافة أنواعها داخل المنفذ الذي تم افتتاحه 

 

 

 

مبادرة كلنا واحد بميت غمر 

 

يأتي ذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية "كلنا واحد"، حيث تعمل وزارة الداخلية علي وجود أعداد كبيرة من منافذ "امان" الدائمة في جميع محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية

31 منفذا لأمان بالدقهلية 

ويرتفع بذلك عدد منافذ" أمان"، التابعة لوزارة الداخلية إلى 31 منفذا داخل محافظة الدقهلية، حيث يتم افتتاح المنفذ اليوم أمام منطقة العرشة أول مدينة دقادوس ليسجل المنفذ الخامس بميت غمر.

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ومن المرجح استهداف مناطق أخرى داخل محافظة الدقهلية خلال الفترة المقبلة لتغطي بذلك منافذ "امان" التابعة لوزارة الداخلية كافة أنحاء المحافظة، لتقديم كافة الخدمات وتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار ثابتة ومخفضة.

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