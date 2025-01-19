الأحد 19 يناير 2025
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حوادث

الداخلية: 1050 منفذ ضمن منظومة أمان يشارك في توفير السلع بتخفيضات 50%

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

واصلت  وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة (كلنا واحد)،  لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50 %، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

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فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات 50%

 وتم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير المستلزمات والملابس الشتوية للانضمام للمبادرة، وتم التوسع فى أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة"، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 2451 منفذا و4 معارض رئيسية، بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما واصلت الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1050 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

 يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين وتحت رعاية رئيس الجمهورية بالتزامن مع دخول فصل الشتاء.

 

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