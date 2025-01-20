وكيل رياضة الدقهلية تناقش الخطوط العريضة للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

عقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الإثنين، الاجتماع التحضيري والاستعدادات، مع الإدارات الداخلية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وذلك لبحث الخطوط العريضة، من أجل الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الدقهلية، بمكتبها بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

جاء الاجتماع بحضور طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، وحسام مصطفى مدير عام إدارة الأزمات والحد من المخاطر، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، وتامر احمد عبد الحميد بإدارة شئون المجالس.

تناولت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية خلال الإجتماع، مع طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، ومديري الإدارات الداخلية بالمديرية، الحديث حول الاستعدادات المزمع تنفيذها احتفالًا بعيد الدقهلية القومي، لتظهر مديرية الشباب والرياضة بالمظهر اللائق بها، كما وجهت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، بمشاركة إدارات النشاط بالمديرية خلال الإحتفالية.

إنتصارات شعب المنصورة عاصمة الدقهلية على حملات الغزو الأوروبي

الجدير بالذكر أن احتفالات المحافظة كل عام بالعيد القومى ترسيخا لذكرى عزيزة على نفوس أبناء الدقهلية، وهى إنتصارات شعب المنصورة عاصمة الدقهلية على حملات الغزو الأوروبي بقيادة قائد الحملات لويس التاسع ملك فرنسا فى فبراير عام 1250 ميلادية، واستطاع أجدادنا فى المنصورة تحقيق النصر وصد هذه الحملات عن مصر وأسر قائدهم وإيداعه أسيرا بدار القاضي بن لقمان بمدينة المنصورة.

يأتي الاجتماع التحضيري لاحتفالات عيد الدقهلية القومي، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة.

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