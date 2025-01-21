طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية يواصلون أداء امتحاني الدراسات والتربية الفنية (فيديو)

بدأت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية لعام 2025 اليوم استقبال نحو حوالي 98 ألف طالب وطالبة داخل 453 لجنة وذلك لأداء امتحان التيرم الأول في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

منع استخدام الهواتف المحمولة في لجان امتحانات الغربية

ومن جانبه شدد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية على أهمية الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات ومنها منع استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان وغلق أبواب اللجان عند بدء الامتحانات ومنع دخول أو خروج أي شخص خلالها.

ووجه وكيل تعليم الغربية بضرورة تشكيل لجنة كنترول داخل كل لجنة رئيسية لتسليم واستلام أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة.

وأوضح "وكيل تعليم الغربية" أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سير الامتحانات بانتظام وتوفير بيئة آمنة للطلاب، مما يضمن تكافؤ الفرص بينهم في ظل ظروف مناسبة لأداء الامتحانات.

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