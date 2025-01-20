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تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الغربية
امتحانات الغربية

 قام اليوم ناصر حسن وكيل تعليم الغربية، بمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) في اليوم الثاني، للاطمئنان على حسن سير الامتحان وانتظام العمل، وتوفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحان.

محافظ الغربية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس طنطا (صور)

وكيل تعليم الغربية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

عدم وجود أي شكوى من الامتحان

 وتوجه وكيل تعليم الغربية لمتابعة لجان مدرستي عبد الله بن الزبير، وعزبة المنسي للتعليم الأساسي، بإدارة شرق طنطا التعليمية، حيث تبين الانتظام والهدوء داخل جميع اللجان، وعدم وجود أي شكوى من الامتحان اليوم.

 

توفير سبل الراحة للطلاب

 ووجه وكيل تعليم الغربية بضرورة توفير سبل الراحة للطلاب، والالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وشدد بضرورة عدم اصطحاب الطلاب والملاحظين للتليفون المحمول أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تساعد على الغش.

يذكر أن نحو 93490 طالبا يؤدون الامتحان في 418 لجنة للشهادة الإعدادية العامة، في مادتي اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء، ونحو 4886 طالبا يؤدون الامتحان في 35 لجنة للشهادة الإعدادية المهنية في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

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