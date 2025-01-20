محافظ الغربية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس طنطا (صور)

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الثاني.

انتظام العمل داخل اللجان

وحرص محافظ الغربية على زيارة عدد من اللجان بمدارس شرق طنطا، شملت مدرسة طنطا الثانوية بنين ومدرسة قاسم أمين الثانوية بنات، حيث تأكد المحافظ من انتظام العمل داخل اللجان وتوافر كافة الإجراءات التي تضمن راحة الطلاب.

توفير أجواء ملائمة

وأوضح محافظ الغربية أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية بلغ 98376 طالبًا وطالبة موزعين على 453 لجنة، مؤكدا أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتوفير أجواء ملائمة تسهم في أداء الطلاب للامتحانات بشكل جيد.

محافظ الغربية: تأمين مستقبل أبنائنا مسؤولية كبيرة

وقال محافظ الغربية: “تأمين مستقبل أبنائنا مسؤولية كبيرة، ونسعى دائمًا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان سير الامتحانات في بيئة آمنة ومنضبطة. لقد وجهنا رؤساء المدن والأحياء لتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس، والتعاون مع الجهات المعنية لضمان خلو محيط اللجان من الإشغالات أو أي عناصر قد تعكر صفو العملية الامتحانية”.

وخلال جولته التفقدية، حرص محافظ الغربية على الحديث مع عدد من الطلاب داخل اللجان للاطمئنان على أحوالهم وسير الامتحانات. ووجه المحافظ للطلاب بعض الأسئلة حول مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة، حيث أعرب الطلاب عن رضاهم عن طبيعة الامتحانات وأكدوا أنها تأتي في مستوى الطالب المتوسط. من جانبه، طمأن المحافظ الطلاب قائلًا: “أثق في قدراتكم، وأعلم أنكم تمثلون مستقبل هذا الوطن. نحن هنا لدعمكم وتوفير كل ما تحتاجونه لتأدية الامتحانات في أفضل الظروف.” كما دعاهم إلى التركيز والاجتهاد لتحقيق طموحاتهم.

من جانبه، أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،أنه بناء على توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة تأمين المدارس والمبان التعليمية والكنترولات، والتنسيق مع الوحدات المحلية، والأحياء ورؤساء المراكز والمدن، لتكثيف حملات النظافة خارج اللجان، ومنع تواجد الباعة الجائلين في محيط المدارس، وإزالة كافة الإشغالات، والتنسيق مع مديريات الصحة والتأمين الصحي، ومرفق الإسعاف، والحماية المدنية للتواجد خلال سير الامتحانات وحتى نهايتها، كما تم التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين عدم فصل التيار الكهربي أثناء أداء فترة الامتحانات.

وأضاف "حسن" إن نحو 93490 طالب يؤدون الامتحان في 418 لجنة للشهادة الإعدادية العامة، في مادتي اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء، ونحو 4886 طالب يؤدون الامتحان في 35 لجنة للشهادة الإعدادية المهنية في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

وأشاد المحافظ بمستوى الانضباط داخل اللجان، مشددًا على ضرورة التزام رؤساء اللجان بتوفير سبل الراحة للطلاب. وأضاف: “وجهنا بتكثيف الرقابة داخل اللجان وخارجها لضمان سير الامتحانات وفق القواعد المعتمدة، مع التعامل بحزم مع أي محاولات للغش أو الإخلال بالنظام.”

في ختام جولته، وجه اللواء أشرف الجندي رسالة شكر وتقدير لجميع العاملين في قطاع التعليم بالمحافظة على جهودهم المستمرة في خدمة الطلاب، مضيفا “ما نراه اليوم يعكس روح العمل الجماعي والتعاون بين مختلف الجهات. نأمل أن تكون هذه الامتحانات خطوة جديدة نحو تحقيق مستقبل مشرق لأبنائنا.”.

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