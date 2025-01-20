الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الغربية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس طنطا (صور)

محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس طنطا

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،  جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الثاني. 

انتظام لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية (بث مباشر)

وكيل تعليم الغربية يتفقد مدارس طنطا والكنترولات الداخلية (صور)

انتظام العمل داخل اللجان 

وحرص محافظ الغربية على زيارة عدد من اللجان بمدارس شرق طنطا، شملت مدرسة طنطا الثانوية بنين ومدرسة قاسم أمين الثانوية بنات، حيث تأكد المحافظ من انتظام العمل داخل اللجان وتوافر كافة الإجراءات التي تضمن راحة الطلاب.

توفير أجواء ملائمة

وأوضح محافظ الغربية أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية بلغ 98376 طالبًا وطالبة موزعين على 453 لجنة، مؤكدا أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتوفير أجواء ملائمة تسهم في أداء الطلاب للامتحانات بشكل جيد.

محافظ الغربية: تأمين مستقبل أبنائنا مسؤولية كبيرة

وقال محافظ الغربية: “تأمين مستقبل أبنائنا مسؤولية كبيرة، ونسعى دائمًا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان سير الامتحانات في بيئة آمنة ومنضبطة. لقد وجهنا رؤساء المدن والأحياء لتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس، والتعاون مع الجهات المعنية لضمان خلو محيط اللجان من الإشغالات أو أي عناصر قد تعكر صفو العملية الامتحانية”.

وخلال جولته التفقدية، حرص محافظ الغربية على الحديث مع عدد من الطلاب داخل اللجان للاطمئنان على أحوالهم وسير الامتحانات. ووجه المحافظ للطلاب بعض الأسئلة حول مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة، حيث أعرب الطلاب عن رضاهم عن طبيعة الامتحانات وأكدوا أنها تأتي في مستوى الطالب المتوسط. من جانبه، طمأن المحافظ الطلاب قائلًا: “أثق في قدراتكم، وأعلم أنكم تمثلون مستقبل هذا الوطن. نحن هنا لدعمكم وتوفير كل ما تحتاجونه لتأدية الامتحانات في أفضل الظروف.” كما دعاهم إلى التركيز والاجتهاد لتحقيق طموحاتهم.

من جانبه، أكد  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،أنه بناء على توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة تأمين المدارس والمبان التعليمية والكنترولات، والتنسيق مع الوحدات المحلية، والأحياء ورؤساء المراكز والمدن، لتكثيف حملات النظافة خارج اللجان، ومنع تواجد الباعة الجائلين في محيط المدارس، وإزالة كافة الإشغالات، والتنسيق مع مديريات الصحة والتأمين الصحي، ومرفق الإسعاف، والحماية المدنية للتواجد خلال سير الامتحانات وحتى نهايتها، كما تم التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين عدم فصل التيار الكهربي أثناء أداء فترة الامتحانات.

وأضاف "حسن" إن نحو 93490 طالب يؤدون الامتحان في 418 لجنة للشهادة الإعدادية العامة، في مادتي اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء، ونحو 4886 طالب يؤدون الامتحان في 35 لجنة للشهادة الإعدادية المهنية في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

وأشاد المحافظ بمستوى الانضباط داخل اللجان، مشددًا على ضرورة التزام رؤساء اللجان بتوفير سبل الراحة للطلاب. وأضاف: “وجهنا بتكثيف الرقابة داخل اللجان وخارجها لضمان سير الامتحانات وفق القواعد المعتمدة، مع التعامل بحزم مع أي محاولات للغش أو الإخلال بالنظام.”

في ختام جولته، وجه اللواء أشرف الجندي رسالة شكر وتقدير لجميع العاملين في قطاع التعليم بالمحافظة على جهودهم المستمرة في خدمة الطلاب، مضيفا  “ما نراه اليوم يعكس روح العمل الجماعي والتعاون بين مختلف الجهات. نأمل أن تكون هذه الامتحانات خطوة جديدة نحو تحقيق مستقبل مشرق لأبنائنا.”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

انتظام لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية (بث مباشر)

ضبط 110 فرش حشيش بحوزة شخصين بالسنطة في الغربية

انفجار ماسورة مياه رئيسية في الغربية

صحة الغربية تُعلن بدء التشغيل التجريبي لقسم الأورام بمستشفى المحلة العام (صور)
ads

الأكثر قراءة

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي بهواتف أندرويد

لو شاطر حلها، جمع "ساع" تحير طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية: امتحان الإنجليزي سهل

طريقة تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي بهواتف آيفون

تداول امتحان الجبر للشهادة الإعدادية على جروبات تيليجرام وواتس آب بأسيوط، والتعليم تحقق

بداية برنامج عجائب وغرائب، ساويرس يكشف ملامح فترة حكم ترامب لأمريكا

ليفربول يبعد بالصدارة، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون

كولر يشيد بموهبتي الأهلي بعد تصعيدهما للفريق الأول

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 20 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

علماء روس ينجحون بعملية زرع حالب معدل وراثيا في خنزير

العثور على 24 جثة في مقبرة جماعية بالمكسيك

كانت مخبأة داخل ألعاب أطفال، إتلاف 100 مليون حبة كبتاجون في سوريا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 19-1-2025

كم يبلغ سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الأحد 19/1/2025 ؟

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

1.44 تريليون دولار زيادة في ثروة أغنى 500 ملياردير خلال 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على سبب نزول بعض آيات سورة التوبة

الشيخ محمد صديق المنشاوي، الصوت الباكي وأحد رواد دولة تلاوة القرآن الكريم

متى كان يرسل الله الرسل؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية