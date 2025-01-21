الثلاثاء 21 يناير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يثمن دعم بلجيكا للمصالح المصرية داخل الاتحاد الأوروبي (صور)

وزير الخارجية رئيس
وزير الخارجية رئيس وزراء بلجيكا، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع  ألكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا، خلال زيارته إلى بروكسل يوم الإثنين.


نقل الوزير عبد العاطى تحيات السيد رئيس الجمهورية للرئيس الوزراء البلجيكي، مشيدا بمستوى العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا. 

وأعرب عن التطلع لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفتح آفاق أوسع على ضوء ما توفره مصر من فرص واعدة في قطاعات عديدة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة الموانئ واللوجستيات، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات الهجرة والتعليم.

كما ثمن الوزير عبد العاطى دعم بلجيكا للمصالح المصرية داخل الاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر، معربًا عن التطلع لمواصلة بلجيكا دعمها لمصر لاعتماد الشريحة الثانية من الحزمة بقيمة ٤ مليارات يورو.  

أكد الوزير عبد العاطى الأهمية التي توليها مصر لمسألة استرداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، آخذا فى الاعتبار ما تمثله الآثار من إرث حضاري تاريخي مهم لمصر، معربًا عن التطلع لإبداء الجهات البلجيكية المعنية مزيد من التعاون مع السلطات المصرية للعمل على استعادة تلك الآثار.

على صعيد آخر، أشاد وزير الخارجية بالموقف البلجيكي الداعم للقضية الفلسطينية، وقد حرص الوزير عبد العاطي في هذا السياق على إطلاع رئيس الوزراء البلجيكي بالجهود المصرية الحثيثة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى.

وأشار إلى أهمية تنفيذ الاتفاق دون تأخير، وضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده وتنفيذه وفقًا للمراحل والتواريخ المحددة، داعيًا دول الاتحاد الأوروبى مواصلة دعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لغزة والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع. 

وشدد وزير الخارجية على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام وضمان الامن والاستقرار فى الشرق الأوسط.


كما استعرض محددات الموقف المصرى إزاء التطورات في سوريا، مؤكدًا أهمية الدفع بعملية سياسية شاملة دون إقصاء أي طرف، واحترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها.

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