السفير الإسرائيلي بواشنطن: فريق ترامب قام بدور رئيسي في مفاوضات غزة

ذكر موقع أكسيوس نقلًا عن السفير الإسرائيلي بواشنطن، أنَّ فريق ترامب قام بدور رئيسي في مفاوضات غزة وكان مصممًا على إتمام صفقة تبادل الأسرى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

تصريحات ترامب

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أداء اليمين الدستورية: "قبل يوم واحد من تسلمي المنصب الرهائن في الشرق الأوسط عادوا إلى منازلهم.. وسياسة الحكومة ستكون وجود جنسين فقط ذكور وإناث".

استعادة قناة بنما وتغيير اسم خليج المكسيك

وتابع: "الولايات المتحدة أنفقت الكثير من الأموال والكثير من الأمريكيين فقدوا حياتهم أثناء بناء قناة بنما.. سنستعيد قناة بنما ورسالتي للأمريكيين اليوم أنه حان الوقت لنتحرك بشجاعة لأننا أمة عظيمة، كذلك سنغير اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أمريكا.. سنستعيد مكانتنا الصحيحة باعتبارنا أعظم وأقوى وأكثر الدول احتراما على وجه الأرض".

واستكمل: "نقف الآن على أعتاب أعظم 4 سنوات في تاريخ أمريكا..إذا عملنا معا فلن يكون هناك شيء لا نستطيع فعله ولا حلما لا نستطيع تحقيقه.. سأكافح من أجل الشعب الأمريكي وسنحقق النصر كما لم يحدث في السابق.. وسنضع حدا لكل الحروب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.