نص أمر إحالة 5 متهمين بقتل طفل وإلقاء جثته في النيل بالجيزة

أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية، 5 متهمين إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة التسبب في غرق الطفل "عمر ناصر" بمياه نهر النيل أسفل كوبري الساحل بمنطقة إمبابة في الجيزة.

كشفت تحقيقات النيابة وفق ما جاء في أمر الإحالة أن المتهمين الـ٥ وجه إليهم تهمة ضرب أفضى إلى موت، وباستجواب المتهمين أمام جهات التحقيق أنكروا جميعًا الاتهامات المسندة إليهم.



وأفادت التحقيقات أن المجني عليه الطفل "عمر" كان على خلاف مع المتهمين، ويوم الحادث استدرج اثنين من المتهمين الطفل إلى أسفل كوبري الساحل موقع الحادث، ونشبت بينهم مشادة كلامية على إثرها ألقوا الطفل في مياه النيل، بعدما تعدوا عليه بالضرب.

وألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على 5 أشخاص تورطوا في قتل الطفل "عمر" بعد أن ألقوه في مياه النيل أسفل كوبري الساحل بالجيزة.

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