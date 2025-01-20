أخبار الرياضة اليوم: وفاة أسطورة التعليق المصري ميمي الشربيني.. كواليس غضب زيزو من إدارة الزمالك.. موعد إعلان صفقة انتقال عمر مرموش لـ مانشستر سيتي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، منذ قليل، وفاة ميمي الشربيني لاعب النادي الأهلي السابق والمعلق الشهير بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز الـ88 عاما.

وكتب شوبير، عبر حسابه على منصة إكس، قائلًا: "ورحل أيقونة التعليق العظيم ميمي الشربينى إنا لله وإنا إليه راجعون".

كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللاعب مستاء جدا من تأخر الإدارة في تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر: إن زيزو اتفق مع إدارة الزمالك من قبل على كافة بنود تجديد عقده، إلا أن مجلس الزمالك لم يسلم اللاعب منحة ومقدم التعاقد الجديد.

كشفت شبكة سكاي نيوز، أن المهاجم الدولي المصري عمر مرموش، سيستكمل كافة الأمور التعاقدية مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الأسبوع الجاري للإعلان عن التعاقد معه قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني في فترة الانتقالات الحالية.

أثار أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجدل بعد نشر صورة على انستجرام، تزامنا مع أنباء عقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة لمناقشة مصيره.

ونشر أحمد سيد زيزو صورة له مع جماهير الزمالك عبر انستجرام دون إرفاق أي تعليق، مما أثار الجدل خاصة الجماهير التي شعرت بالقلق حال تكون الصورة تشير إلى توديعه لهم بعد اقتراب رحيله عن الفريق.

يدرس مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدفع بـ عمر كمال عبد الواحد في التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة فاركو عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به على مستوى الركبة.

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق بالأمس عقب مباراة إنيمبا النيجيري.

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن موعد صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال المصدر: سيتم صرف مستحقات اللاعبين خلال ٣ أيام بحد أقصي، ثم يعقبها إنهاء ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

أصدر نادي المقاولون العرب بيانا بشأن أحداث مباراة كهرباء الإسماعيلية في بطولة دوري المحترفين.

وجاء بيان المقاولون بشأن الأحداث التي صاحبت مباراة الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية ضمن الجولة 18 لدوري المحترفين كالتالي:

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رسميًّا، اليوم الإثنين، عن أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأصدر نادي مانشستر سيتي بيانا رسميا، قال فيه: "يسعد مانشستر سيتي أن يعلن عن التعاقد مع عبد القادر خوسانوف، من لانس، في صفقة مدتها 4 سنوات ونصف".

عقدت لجنة إدارة شئون التحكيم بالاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الاثنين، محاضرة فنية بمقر الاتحاد بالجزيرة لمراجعة وتحليل بعض الحالات التحكيمية في مباريات الأسبوعين السابع والثامن من الدورى المصري الممتاز.

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