الإثنين 20 يناير 2025
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رياضة

كواليس جلسة جروس مع محمود بنتايك عقب مباراة إنيمبا

محمود بنتايك
محمود بنتايك

 عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق بالأمس عقب مباراة إنيمبا النيجيري. 

وأشاد جروس باللاعب خلال الجلسة وطالب منه الاستمرار في المستوي الذي يقدمه والتركيز في التدريبات.

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم على راحة من تدريبات الفريق بعد الفوز أمس على إنيمبا النيجيري.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم  الاثنين بعد خوض مباراة إنيمبا النيجيري اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية. 

ويستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب النادي بشكل طبيعي استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره إنيمبا النيجيري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بهم صدارة المجموعة.

وأسدل الستار أمس الأحد على دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية بختام مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025.

وضمنت ثمانية فرق التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة الكونفدرالية من بينهم خمسة أندية عربية منهم فريقان من مصر وفريقان من الجزائر على رأسهم؛ نادي الزمالك حامل اللقب، إلى جانب شباب قسنطينة الجزائري ونهضة بركان المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري، والمصري البورسعيدي. 

 

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الكونفدرالية

1- سيمبا التنزاني (متصدر المجموعة الأولى).

2- شباب قسنطينة الجزائري (وصيف المجموعة الأولى).

3- نهضة بركان المغربي (متصدر المجموعة الثانية).

4- ستيلينبوش الجنوب إفريقي (وصيف المجموعة الثانية).

5- اتحاد العاصمة الجزائري (متصدر المجموعة الثالثة).

6- أسيك ميموزا الإيفواري (وصيف المجموعة الثالثة).

7- الزمالك (متصدر المجموعة الرابعة).

8- المصري البورسعيدي (وصيف المجموعة الرابعة)


ترتيب مجموعة الزمالك بالكونفدرالية

1- الزمالك: 11 نقطة.

2- المصري:  9 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري: 5 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي: 4 نقاط.

 

وكان الصفاقسي التونسي قد ودع البطولة في مفاجأة كبرى بعد أن تذيل الترتيب بدون نقاط، بينما حسم شباب قسنطينة الجزائري تأهله بجمعه 12 نقطة.

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