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رياضة

ليس مرموش، مان سيتي يعلن عن أول صفقاته بالميركاتو الشتوي رسميا

عبد القادر خوسانوف،
عبد القادر خوسانوف، فيتو

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رسميا، اليوم الإثنين، عن أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي الجاري.

مانشستر سيتي يحسم صفقة عبد القادر خوسانوف 

وأصدر نادي مانشستر سيتي بيانا رسميا، قال فيه: "يسعد مانشستر سيتي أن يعلن عن التعاقد مع عبد القادر خوسانوف، من لانس، في صفقة مدتها 4 سنوات ونصف".

وأضاف البيان:"من المقرر أن ينضم المدافع الدولي الأوزبكي إلى فريق بيب جوارديولا في الجزء الثاني من موسم 2024/25، حيث يرتبط بعقد مع النادي حتى صيف 2029".

واختار خوسانوف ارتداء القميص رقم 45 في صفوف مانشستر سيتي.

وانضم خوسانوف إلى لانس، قادما من نادي إنرجيتيك-بي جي يو البيلاروسي، في صيف عام 2023، وأثبت نفسه في الدوري الفرنسي.

ويبلغ خوسانوف من العمر 20 عاما فقط، وخاض بالفعل 18 مباراة مع منتخب بلاده وساعد أوزبكستان على تحقيق بداية قوية في تحديها للتأهل لكأس العالم لأول مرة في عام 2026.

وأعرب المدافع عن سعادته بالفرصة التي أتيحت له ليصبح أول لاعب دولي أوزبكي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله إلى ملعب الاتحاد.

وقال خوسانوف، في تصريحات لموقع ناديه: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى مانشستر سيتي، وهو النادي الذي استمتعت بمشاهدته لفترة طويلة".

وأضاف: "يضم هذا الفريق عددا كبيرا من أفضل اللاعبين في العالم، ولا أستطيع الانتظار لمقابلتهم واللعب إلى جانبهم".

وتابع: "وبالطبع بيب جوارديولا هو واحد من أعظم المدربين على الإطلاق، وأنا متحمس للغاية للتعلم منه وتحسين لعبتي بشكل أكبر".

وختم: "إنها لحظة فخر كبيرة بالنسبة لي ولعائلتي بالانضمام إلى ناد عظيم مثل مانشستر سيتي وأنا أكثر من مستعد لهذا التحدي".

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