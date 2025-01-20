محاضرة فنية للحكام لتحليل مباريات الأسبوعين السابع والثامن بالدوري الممتاز

لجنة الحكام، عقدت لجنة إدارة شئون التحكيم بالاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الاثنين، محاضرة فنية بمقر الاتحاد بالجزيرة لمراجعة وتحليل بعض الحالات التحكيمية في مباريات الأسبوعين السابع والثامن من الدورى المصري الممتاز.

بالإضافة إلى بعض الحالات بدورى القسم الثاني أ وكأس مصر بحضور 44 حكما ممن أداروا هذه المباريات.

محاضرة 4 ساعات لتحليل الحالات التحكيمية

المحاضرة استمرت 4 ساعات، وشارك في المراجعة والشرح والتحليل والمناقشات كل أعضاء لجنة التحكيم بالاتحاد بهدف تصحيح الأخطاء خاصة المتكررة، وذلك للوصول بالحكام المصريين لأفضل حالة فنية وتقليل الأخطاء خلال المباريات المقبلة.

وتضم لجنة إدارة شئون التحكيم، الكابتن وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج والكابتن هشام صلاح مصطفى،والكابتن فهيم عمر والكابتن جهاد جريشة.

لجنة الحكام تحاول إثناء محمد عادل عن قرار الإعتزال

واصلت لجنة الحكام، باتحاد الكرة محاولاتها للضغط على الحكم محمد عادل لإثنائه عن قراره باعتزال التحكيم.

وقرر محمد عادل اعتزال التحكيم رسميا منذ 31 ديسمبر الماضي مكتفيًا بالفترة التي قضاها في الملاعب.

وجاء اعتزال محمد عادل لعدم رغبته في التواجد في التحكيم دون أن يتواجد في القائمة الدولية.

وجيه أحمد يتحدث إلى محمد عادل

ويسعى وجيه احمد رئيس لجنة الحكام، مع محمد عادل للعدول عن قراره والعودة لإدارة مباريات الدوري على الأقل حتى نهاية الموسم الجاري خاصة أنه خاض عدد من المباريات في بداية الموسم.

وترغب لجنة الحكام في تواجد عناصر خبرة بالتحكيم خلال الموسم الحالي خاصة مع شكوى الأندية المستمرة من أداء الحكام لذلك تحاول لجنة الحكام إعادة محمد عادل بصفته أحد عناصر الخبرة في التحكيم.

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