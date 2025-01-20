المقاولون يصدر بيانا بشأن أحداث مباراة كهرباء الإسماعيلية

أصدر نادي المقاولون العرب بيانا بشأن أحداث مباراة كهرباء الإسماعيلية في بطولة دوري المحترفين.

وجاء بيان المقاولون بشأن الأحداث التي صاحبت مباراة الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية ضمن الجولة 18 لدوري المحترفين كالتالي:

نادي المقاولون العرب أكد على احترامه واعتزازه بالعلاقات الجيدة مع نادي كهرباء الإسماعيلية وكل الأندية المتنافسة واتحاد الكرة والقائمين على التنظيم إلا أن ما شهدته المباراة من أحداث مؤسفة بنزول جماهير ومنتسبين للنادي صاحب الأرض إلى الملعب أكثر مرة أثناء المباراة باعتراضات غير مسبوقة وحالة من الانفلات استمرت عدة دقائق على مرأى ومسمع من الجميع في الملعب وما تلاها من هجوم عنيف غير مفهوم عقب صافرة النهاية على فريق المقاولون العرب مما أدى لصعوبة خروج اللاعبين والجهاز الفني والحكام وصل في بعض الأوقات لتعدي بالأيدي، هذا الأمر يجب أن يتم التعامل معه في ظل حالة تنافسية محترمة نتمناها.



وواصل البيان:"إننا لا نتحدث عن المباراة تحكيميا بالرغم من تأثر الحكام في بعض الأحيان بالهجوم والاعتراضات على كل قرار من الحكم من نادي الكهرباء وجماهيره ولا نعترض لأن الحكم / محمود ناجي ومساعديه على قدر المسئولية ويريدون أن يصلوا لنهاية المباراة لبر الأمان".



وشدد البيان:" لكننا نتحدث عن ملعب المباراة والأبواب التي تسمح بدخول الجماهير للملعب من جميع الاتجاهات والذى أدى إلى حالة الفوضى التي ظهرت خلال المباراة وبعد انتهائها"..



واختتم البيان:" نطالب بالتحقيق في الواقعة فإننا نطالب أيضا بتنفيذ لوائح المسابقات على الجميع وإقامة المباريات وفق اللوائح التي تمنع بكل تأكيد المشاهد التي تم توثيقها عبر الكاميرات بالصوت والصورة".

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