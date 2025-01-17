بدء فاعليات ماراثون "الإسماعيلية تقرأ" (صور)

شهد شارع محمد على في محافظة الإسماعيلية، منذ قليل انطلاق فعاليات مبادرة الإسماعيلية تقرأ من خلال تنظيم ماراثون للمشي والذى اطلقته فرع مكتبة مصر العام بالمحافظة.

إقامة مارثون اقرأ

وأعلنت مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية عن انطلاق ماراثون للقراءة بالتنسيق والتعاون مع مكتبة إثراء بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير 2025 بالتعاون مع مكتبات عربية مختارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة في المجتمع، إيمانًا بدور المكتبة في إثراء الحياة العلمية والثقافية والحضارية.

جانب من فعاليات الماراثون،فيتو

جانب من فعاليات الماراثون،فيتو

تسجيل المشاركين بالمارثون

وأوضحت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة في الإسماعيلية، أن الماراثون يتيح فرصة تسجيل المكتبات الراغبة في المشاركة، ويسعى للوصول إلى مليون صفحة مقروءة، بالتزامن مع مبادرة بيئية تهدف إلى زراعة 10 آلاف شجرة، حيث سيقوم مركز إثراء، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بزراعة شجرة لكل 100 صفحة مقروءة؛ دعمًا لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

جانب من فعاليات الماراثون،فيتو

جانب من فعاليات الماراثون،فيتو

مكان التسجيل بالمارثون

موضحة أنه على الراغبين في المشاركة، التوجه لمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية للتسجيل من خلال لينك خاص بمكتبة إثراء، حيث يحصل كل مشارك على حقيبة المشاركة التي تحتوي على شارة الماراثون، كتيِّب الماراثون، فاصل كتاب، ورقم المشارك خلال الفعالية، يتم تسجيل عدد الصفحات المقروءة يوميًا وتحديثها عبر المنظمين.

جانب من فعاليات الماراثون،فيتو

جانب من فعاليات الماراثون،فيتو

مكافآت الماراثون تشمل ميداليات تقديرية تُمنح وفق عدد الصفحات المقروءة: 100صفحة، 200 صفحة، 500 صفحة، 1000صفحة.

الماراثون مبادرة مجتمعية

ومن الجدير ذكره، أن ماراثون القراءة يعتبر مبادرة مجتمعية، تسعى لتحقيق هدف مشترك، وهو تعزيز ثقافة القراءة وزيادة الوعي البيئي من خلال زراعة الأشجار. تُعد المبادرة دعوة لجميع أفراد المجتمع للإسهام في تحقيق مليون صفحة مقروءة خلال أيام الماراثون.

جانب من فعاليات الماراثون،فيتو

جانب من فعاليات الماراثون،فيتو

ويعتبر ماراثون القراءة أكثر من مجرد فعالية، بل رسالة للتغيير الثقافي والبيئي؛ للمشاركة في بناء مستقبل أكثر وعيًا واستدامة.

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