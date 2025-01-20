الإثنين 20 يناير 2025
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محافظات

تعليم القليوبية تكشف حقيقة تداول امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية

ادعاء تسريب امتحان
ادعاء تسريب امتحان الإعدادية بالقليوبية

الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025، أكد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن الصورة المتداولة لامتحان الهندسة الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية اليوم مفبركة وغير صحيحة وليس لها علاقة بالامتحان، مشيرا إلى أنه يتابع بنفسه عبر غرفة العمليات والجولات الميدانية امتحانات الشهادة الإعدادية التي تسير بشكل منتظم دون شكاوى حتى  الآن.

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تداول صور مزعومة لامتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

 وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت صور مزعومة لامتحان الهندسة الشهادة الاعدادية  بالقليوبية الذي يؤديه الطلاب اليوم، وأدعت أنه تسريب  للامتحان. 

ويؤدي اليوم الإثنين 122 ألفا و926 طالبا امتحاني مادتي الهندسة والدراسات الاجتماعية، فيما تتابع غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية سير الامتحانات.

 

عدد طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام محافظة القليوبية 

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات الشهادة الاعدادية بالقليوبية  هذا العام، بلغ 122,926 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية في جميع أنحاء المحافظة. كما بلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 3,330 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم 41 طالبًا، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 8 طلاب.
أضاف محافظ القليوبية أنه تم توفير 21,039 من رؤساء اللجان والمراقبين الملاحظين والإداريين وأمن اللجنة الداخلي وعمال لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح عملية الامتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية.

 

محافظ القليوبية يتابع امتحانات الاعدادية بالقليوبية

 كما أكد محافظ القليوبية أهمية هذه المرحلة الدراسية في حياة الطلاب، مشددًا على ضرورة توفير كافة سبل الراحة والهدوء اللازمين لتمكينهم من أداء امتحانات الاعدادية محافظة القليوبية  في أجواء مناسبة. 

كما وجه الشكر لكافة العاملين في العملية التعليمية من معلمين وإداريين ومراقبين على جهودهم المبذولة لضمان سير الامتحانات بانتظام وشفافية.

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