بتهمة الاتجار في المخدرات، السجن المشدد 6 سنوات لسائق بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، القليوبية الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لسائق وعفشى وتغريم كلا منهما 100 الف جنيه، لاتهامهم بالتعاطي والإتجار في المواد المخدرة، وحيازتهم لأسلحة نارية وعدد من الذخائر دون ترخيص، بدائرة قسم أول شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

إحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهم:- "حنفي ف م أ" ٤٦ سنة - سائق نقل ومقيم شارع ميدان فيكتوريا - عمارة - دائرة قسم الساحل القاهرة، و"سامح س ع م" ٤٢ سنة - عفشي - ومقيم شارع بهلول - متفرع من شارع أحمد عرابي منطقة عزبة عثمان - بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، في الجناية رقم ١٤٥.٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم أول شبرا الخيمة المفيدة برقم ١٣٩٨ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٠ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرزا جوهرًا مخدرًا (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرزا جوهرين مخدرين (امفيتامين) (حشيش)، وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وإستطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول: أحرز جوهرًا مخدرًا (ترامادول) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أحرزا بغير ترخيص أسلحة نارية "أثنين فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أمر الإحالة أنهم أحرزا ذخائر (خمس طلقات) مما تستخدم علي السلاحين الناريين أنها البيان دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازتهما أو إحرازهما قانونًا.

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