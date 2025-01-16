الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بتهمة الاتجار في المخدرات، السجن المشدد 6 سنوات لسائق بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة،  القليوبية الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لسائق وعفشى وتغريم كلا منهما 100 الف جنيه، لاتهامهم بالتعاطي والإتجار في المواد المخدرة، وحيازتهم لأسلحة نارية وعدد من الذخائر دون ترخيص، بدائرة قسم أول شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.

محافظ القليوبية يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينتى قها والخانكة

القبض على القائمين بإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لتبني الأطفال الأيتام

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

إحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهم:- "حنفي ف م أ" ٤٦ سنة - سائق نقل ومقيم شارع ميدان فيكتوريا - عمارة - دائرة قسم الساحل القاهرة، و"سامح س ع م" ٤٢ سنة - عفشي - ومقيم شارع بهلول - متفرع من شارع أحمد عرابي منطقة عزبة عثمان - بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، في الجناية رقم ١٤٥.٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم أول شبرا الخيمة المفيدة برقم ١٣٩٨ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٠ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرزا جوهرًا مخدرًا (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرزا جوهرين مخدرين (امفيتامين) (حشيش)، وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وإستطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول: أحرز جوهرًا مخدرًا (ترامادول) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أحرزا بغير ترخيص أسلحة نارية "أثنين فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أمر الإحالة أنهم أحرزا ذخائر (خمس طلقات) مما تستخدم علي السلاحين الناريين أنها البيان دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازتهما أو إحرازهما قانونًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا محكمة جنايات شبرا الخيمة

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يتابع أعمال الرصف بشبرا الخيمة

تأجيل محاكمة عاطل لاتهامه بقتل شخص في القليوبية

الإعدام شنقا لمساعد حداد لاتهامه بقتل والده في القليوبية

محافظ القليوبية: الاستعداد لإقامة 90 معرضا من أهلا رمضان
ads

الأكثر قراءة

جوميز يتصدر التريند بعد خسارته الساحقة من الهلال 0/9 وسخرية من الجماهير

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة الونش

وزير التعليم الأسبق أحمد جمال الدين موسى يقدم رؤية شاملة لتطوير مقترح نظام البكالوريا

مبلغ خرافي في موسمين، تفاصيل عرض الهلال السعودي لإغراء محمد صلاح

مدبولي: مش هنحرق أصول الدولة ولا هنبيعها بسعر غير مناسب

تصل لحد الضباب وتسبب انخفاض الرؤية، تحذير من الشبورة غدا الجمعة وحتى الأحد المقبل

لو هتشتري شقة جديدة، خطوات ومستندات نقل ملكية عدادات الكهرباء

الدوري السعودي، أول تعليق من جوميز بعد خسارة الفتح بـ 9 أهداف أمام الهلال

منوعات

المزيد

تدمير 200 لوحة، حرائق لوس أنجلوس تلتهم أعمال هانتر بايدن

مقتل شخصين في هجوم بسكين داخل مدرسة بسلوفاكيا

خطط الطلاب لقضاء إجازة منتصف العام، تلميذ بمدرسة لغات: «هشتغل في الخردة» (فيديو)

تحذير من خطر وقوع زلزال قوي في اليابان بحلول عام 2055

المزيد

خدمات

المزيد

بكام الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلي؟

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 16 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

خريطة السرعات المقررة على الطرق لقائدي المركبات وعقوبة المخالف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح بيان المراد بالنصيحة في حديث النبي «الدين النصيحة»

دعاء الفرج والرزق في ليلة الجمعة

ما حكم البيع بطريقة "الدروب شيبنج"؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية