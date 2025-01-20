ماذا تعني عبارة الرصيد الفعلي في الحسابات البنكية؟

يبحث العديد من عملاء البنوك عن تفاصيل وماهية الرصيد الفعلي في الحسابات.

وأوضح مصرفيون أن الرصيد الفعلى هو إجمالي الرصيد بالحساب بما يتضمن ( الرصيد المتاح استخدامه - معاملات السحب والشراء التى لم يتم قيدها أو المطالبة بها من التاجر - الإيداعات التى لم يتم قيدها حتى الآن ).

قانون البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزى عددا من الحالات التى تلزم مراقب الحسابات فى البنوك بإبلاغ البنك المركزي وفقا لهذا القانون.

ووفقا للمادة (١٢٦) على مراقب الحسابات الالتزام بإبلاغ البنك المركزي مباشرة في الحالات الآتية:

(أ) الوقوف على أي معلومات تؤثر على سلامة الأداء المالي للبنك.

(ب) قیام الإدارة بأي أنشطة تؤثر على سلامة البنك أو سمعته.

(جـ) وجود تعارض في المصالح أو أي خلل في نظام الرقابة الداخلية.

الحالات التى يصدر فيها قرار بتعثر البنك

وحسب المادة (١٥٣) للبنك المركزي أن يصدر قرار باعتبار أحد البنوك متعثرًا وبدء تسوية أوضاعه في أي من الحالات الآتية:

(أ) ضعف المركز المالي للبنك إلى حد كبير، أو تعرض مصالح المودعين للخطر.

(ب) إذا كان البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين أو غيرهم من الدائنين.

(جـ) إذا جاوزت التزامات البنك قيمة أصوله.

(د) نقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها.

(هـ) إذا فقد البنك قدرته على الوصول إلى مصادر الأموال أو الدخول إلى الأسواق المالية.

و) إذا أخل بمعيار كفاية رأس المال أو نسب السيولة أو بغيرها من النسب الرقابية عن الحد الذي يقرره مجلس الإدارة.

(ز) إذا انخفضت قيمة أصول البنك أو أرباحه بشكل ملحوظ ومستمر بما يهدد قدرته على الاستمرار.

(ح) اعتماد البنك على مصادر تمويل استثنائية مكلفة لمواصلة أنشطته الاعتيادية.

(ط) تحقق أي من الحالات المقررة لإلغاء الترخيص المنصوص عليها في المادة (۱۷۳) من هذا القانون.

(ی) إذا لم يلتزم البنك بإجراءات التدخل المبكر المنصوص عليها في المادة (١٤٧) من هذا القانون وخلال المدة المحددة لتنفيذها.

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