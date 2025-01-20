طالب يشرع في قتل زميلة بـ"كتر" بعد انتهاء الامتحان بالقليوبية

شرع طالب في قتل زميله بعد انتهاء الامتحانات اليوم بمدرسة الثانوية الزراعية في القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، حيث تعدى عليه بـ"كتر" مما أحدث إصابات بالغة وتحرر محضر بالواقعة داخل مركز شرطة القناطر الخيرية.

طالب يشرع في قتل زميله بعد انتهاء الامتحان بالقليوبية

تلقى مأمور قسم شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بشأن نشوب مشاجرة ووجود مصاب خارج أسوار مدرسة القناطر الثانوية الزراعية بعزبة الأهالي بالقناطر الخيرية.

طالب يعتدي على زميله بقطر بالقليوبية

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية، وتبين قيام طالب يدعى "محمد.ي.س" طالب بالصف الثالث الثانوي الزراعي بالقناطر الخيرية، بالتعدي على طالب آخر ويدعى "أحمد.ح.ص"، طالب بالصف الأول الثانوي، مستخدما قطر وإحداث جرح بالرقبة والفخذ خارج أسوار المدرسة بعد انتهاء امتحان مادتي الجغرافيا واللغة الإنجليزية، وانقلت الإسعاف الطالب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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