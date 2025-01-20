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رياضة

الأخدود يفوز على الرائد 0/2 في الدوري السعودي (صور)

الأخدود والرائد
الأخدود والرائد

الدوري السعودي، حقق فريق الأخدود فوزا هاما علي حساب منافسه الرائد بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي

 مباراة الأخدود والرائد 

وافتتح خوان بيدروزا التسجيل لمصلحة فريق الأخدود في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول، وضاعف باسوغوغ النتيجة، بعدما تمكن من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني. 

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني والمباراة، تلقي إبراهيما كوني لاعب الأخدود بطاقة حمراء عقب حصوله علي الكرت الأصفر الثاني.  

ترتيب الأخدود والرائد في الدوري السعودي 

وبتلك النتيجة يتقدم فريق الأخدود إلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، بينما يأتي فريق الرائد في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة. 

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