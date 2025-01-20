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رياضة

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الفيحاء والخلود في الشوط الأول

فريق الفيجاء السعودي،
فريق الفيجاء السعودي، فيتو

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة الفيحاء أمام ضيفه الخلود، في افتتاح منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تعادل الفيحاء والخلود

وبدأت مباراة الفيحاء والخلود المقامة على ملعب المدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة لتسجيل هدف مبكر.

واستمرت المحاولات وسط أفضلية للفريق الأول لكرة القدم بـنادي الخلود، الذي استحوذ على وسط الملعب، ولكن ظهر الدفاع بشكل مميز ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول.

الخلود السعودي، فيتو
الخلود السعودي، فيتو

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الشوط الثاني بشكل ضاغط أملًا في هز الشباك خاصة أن المباراة على ملعبه، فيما سيواصل الفريق الجنوبي محاولاته للتسجيل.

ترتيب الفريقين في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي رصيد 12 نقطة، فيما يقع الفريق الجنوبي في المركز الـ12 برصيد 16 نقطة.

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