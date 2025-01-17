القادسية يكتسح الوحدة بثلاثية في الدوري السعودي

فاز فريق القادسية على الوحدة السعودي بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين “روشن” على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية

مباراة الوحدة والقادسية

أحرز ثلاثية فريق القادسية كل من كاميرون وبيير ايميريك في الدقيقة 44 و67 و7+90.

ترتيب الوحدة والقادسية

وبتلك النتيجة يحتل فريق الوحدة المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة،بينما يأتي القادسية في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

المواجهات السابقة بين الوحدة ضد القادسية

وتحمل المواجهات السابقة بين الفريقين تفوقًا نسبيًا لنادي الوحدة، حيث فاز في 5 مواجهات من أصل 11 مباراة جمعت الفريقين، بينما فاز القادسية في 3 مباريات، وانتهت 3 لقاءات بالتعادل، آخر مواجهة جمعت الفريقين انتهت بفوز القادسية بنتيجة 2-1 في أكتوبر 2024.

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