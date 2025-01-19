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5 أبناء و10 أحفاد.. عائلة ترامب في البيت الأبيض.. إيفانكا وكوشنير الأكثر نفوذًا.. جونيور ظهر بعد مغادرة والده للحكم.. وإيريك احتفظ بشخصية أقل شهرة

عائلة ترامب
عائلة ترامب

تنصيب ترامب، من المقرر تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب غدا الاثنين رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، والعودة للبيت الأبيض مرة أخرى برفقة عائلته.

تنصيب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية

ويعود ترامب صاحب السلالة التي بدأت قديمًا بالمهاجرين، والعاملين بالعقارات، وحتى التقلد لمناصب سياسية ودبلوماسية للبيت الأبيض غدا الاثنين رسميا كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية خلفًا لجو بايدن المنتهية ولايته.

وفيما يلي أبرز أفراد عائلة ترامب الذين قد نراهم  مجددا في البيت الأبيض:

ترامب جونيور

 

تولى دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر للرئيس المنتخب، دورًا أكبر في السنوات التي تلت مغادرة والده البيت الأبيض.

كان دونالد ترامب جونيور متزوجًا سابقًا بفانيسا ترامب، ولديهما 5 أطفال وهو الآن مخطوب لكيمبرلي جيلفويل.
كانت جيلفويل مذيعة قناة «فوكس نيوز» منذ عام 2006 إلى عام 2018، قبل أن تغادر لتصبح عضوًا في لجنة العمل السياسي المؤيدة لترامب، وترتبط رسميا بنجله عام 2020.

إيريك ترامب

 ثالث أبناء الرئيس وقد احتفظ بشخصية أقل شهرة من أخيه الأكبر، لكنه حافظ أيضًا على حضوره الرائد في أعمال عائلة ترامب.

لارا ترامب

لارا ترامب، المتزوجة بإريك، هي النجمة الصاعدة في العائلة،  وتزوجت لارا بإريك منذ عام 2014 ولديهما طفلان.


ميلانيا ترامب

السيدة الأولى ميلانيا ترامب متزوجة بدونالد منذ عام 2005، لقد حافظت على خصوصيتها خلال فترة ولاية ترامب ونادرًا ما ظهرت علنًا منذ خروجه من البيت الأبيض.

وبارون ترامب، 18 عامًا، هو ابن ميلانيا الوحيد من الرئيس ترامب، وهو في العادة بعيد عن الأضواء إلى حد كبير، وتخرج في مايو الماضي من أكاديمية أوكسبريدج في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

تيفاني ترامب

تيفاني هي الابنة الرابعة للرئيس السابق، والوحيدة من زوجته الثانية مارلا مابلز، ويعرف عنها بأنها لم تحافظ على أي دور سياسي في حملات والدها أو وقته في البيت الأبيض، كما أنها تزوجت  بمايكل بولس منذ عام 2022.

إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر

يمكن القول إن إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر كانا أكثر الأعضاء نفوذًا في عائلة الرئيس خلال فترته الأولى في البيت الأبيض.

وتزوج جاريد وإيفانكا منذ عام 2009 ولديهما ثلاثة أطفال.

خلال فترة وجود ترامب السابقة في البيت الأبيض، ظهرت إيفانكا عدة مرات نيابة عن والدها وإدارته.

شغل كوشنر منصب مستشار كبير في البيت الأبيض من عام 2017 إلى عام 2021.

أحفاد ترامب

كاي هي أكبر أحفاد ترامب وابنة دونالد ترمب جونيور وزوجته السابقة فانيسا، وتبلغ من العمر 17 عامًا هي لاعبة جولف شغوفة.

دونالد جيه ترامب الثالث
الابن الثاني لـ دونالد جونيور، ولديه 15 عامًا

- تريستان ميلوس
الابن الثالني لـ  دونالد جونيور ولديه 12 عاما.

أرابيلا روز كوشنر
أكبر أبناء إيفانكا، أرابيلا روز كوشنر، وُلدت في 17 يوليو 2011.

- سبنسر فريدريك
الابن الثالث لدونالد جونيور وفانيسا هايدون، وُلد في أكتوبر  عام 2012. 

كلوي صوفيا
أصغر أبناء دونالد جونيور هي كلوي صوفيا،  وُلدت في 16 يونيو  2014، وتحب صيد الأسماك مع والدها.

- جوزيف فريدريك كوشنر
الابن الأكبر لإيفانكا، وولد في 14 أكتوبر 2013.

- ثيودور جيمس كوشنر
ثيودور جيمس كوشنر هو أصغر أبناء إيفانكا، وُلد في 27 مارس  2016.

- إريك لوك
إريك لوك ترامب،  وُلد في 12 سبتمبر 2017، وهو لاعب كرة القدم.

كارولينا دوروثي
كارولينا دوروثي، الحفيدة العاشرة للرئيس ترامب، وُلدت في 19 أغسطس 2019.

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