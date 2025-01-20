الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حزب الله: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انتصار سياسي وخيار المقاومة ردع للاحتلال

حزب الله
حزب الله

أشاد حزب الله اللبناني في بيان له بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معتبرًا أن تحقيق هذا الاتفاق وفق شروط المقاومة ومن دون التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني يمثل "انتصارًا سياسيًا كبيرًا".

المقاومة الخيار الوحيد

وأضاف الحزب أن هذا الانتصار التاريخي يؤكد أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد القادر على ردع الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن ما حدث يعد هزيمة استراتيجية للاحتلال وداعميه.

وفي السياق ذاته، اتهم حزب الله الولايات المتحدة بأنها شريكة في "حرب الإبادة الجماعية" التي شهدتها غزة، محملًا إياها مسؤولية دعمها المستمر للاحتلال على الصعيدين العسكري والسياسي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المقاومة الخيار الوحيد حزب الله غزة انتصار سياسي حزب الله اللبناني
ads

الأكثر قراءة

شاهد مراسم تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة (بث مباشر)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 21-1-2025

تعرف على مكان جنازة المعلق الرياضي ميمي الشربيني

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي على هواتف أندرويد (إنفوجراف)

القاهرة تعلن خطوط أتوبيسات النقل العام لخدمة معرض الكتاب

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تورط ضابط شرطة في مشاجرة داخل محطة وقود بأكتوبر

التحريات: فيديو منى فاروق مدته 16 دقيقة وشاهده 900 ألف شخص

منوعات

المزيد

بعد اقترابه من الشمس، عالم فلك يعلن تفكك المذنب أطلس

قطة تتسبب في كارثة لمالكتها بالصين

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 20 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر في الأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20-1-2025

أحدث أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين ؟

المزيد
ads

انفوجراف

كشف حساب كهربا مع الأهلي بعد الرحيل إلى الاتحاد الليبي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف غرس لقمان خشية الله في ابنه؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية العسل الأبيض في المنام وعلاقتها بالرزق الحلال والنجاح في العمل

تعرف على سبب نزول بعض آيات سورة التوبة

المزيد
الجريدة الرسمية