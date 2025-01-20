جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لعمليات كبيرة في الضفة الغربية

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هارتسي هاليفي، اليوم الإثنين: “علينا أن نستعد لعمليات كبيرة في الضفة الغربية خلال الأيام المقبلة”.

جيش الاحتلال يستعد لعملية كبيرة في الضفة الغربية

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين ذكرت وسائل إعلام عبرية، في تقرير لها، أن جنديا بجيش الاحتلال لقى مصرعه، وأصيب 4 آخرين بجروح خطيرة بعد تفجير عبوة في آلية عسكرية خلال اقتحام الجيش بلدة طمون بالضفة الغربية.

ويأتي ذلك بعد 24 ساعة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، وبدء عملية تبادل الأسرى بين جيش الاحتلال وحركة حماس.

وفي هذا السياق ذكرت القناة 12 العبرية في تقرير اليوم، أن أعضاء بالكنيست الإسرائيلي طالبوا بعقد جلسة طارئة لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة وقف إطلاق النار في أقرب وقت.

وأطلقت حماس سراح 3 أسيرات إسرائيليات مقابل إفراج جيش الاحتلال عن عشرات الأسرى الفلسطينيين.

وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، والإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين وعدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.

عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت هيئة السجون في إسرائيل إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر، وذلك بعد إطلاق سراح 3 أسيرات إسرائيليات من قطاع غزة.

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