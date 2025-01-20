أهم القرارات الحكومية في العدد 16 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 16، الصادر في 20 يناير 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة النقل، ومحافظة الغربية، ومصلحة الضرائب المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات.



-قرار وزير العدل بتعديل مسمى بعض لجان التوفيق فى المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وتعديلاته تماشيًا لما تضمنه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 258 لسنة 2024، وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما على النحو الوارد فى المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا القرار.



-وقرارات وزارة الداخلية، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا. وإبعاد شخصين من بنجلاديش خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام. والأذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. والأذن لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

-وقرار وزارة النقل بالترخيص للشركة العربية للاستثمارات بتشغيل وإدارة وصيانة مارينا هيلتون بلازا الغردقة "تشغيل محلى" الواقعة بمدينة الغردقة- جبل الحريم بمحافظة البحر الأحمر بغرض استخدامه فى استقبال اليخوت السياحية، وفقا للمنطقة المحددة بالإحداثيات.

-وقرار محافظة الغربية بالموافقة على تعديل شارع وارد بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية نواج مركز طنطا، والمرفق به عدد (3) نسخ كلك.

-وقرار مصلحة الضرائب المصرية بنقل بعض المأموريات التابعة للإدارة المركزية لمنطقة ضرائب القاهرة. ونقل مأمورية الفيوم.

-وقرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العالمات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.





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