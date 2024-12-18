أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 282 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 282، الصادر في 18 ديسمبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، وهيئة الدواء المصرية.



-قرارات وزارة الداخلية بالأذن لكل من 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ورد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وقرار إنشاء المركز النموذجى بمدينة دسوق لاستخراج وثائق ومصدرات القطاع بصورة مميزة وعاجلة بمحافظة كفر الشيخ التابع لإدارة المراكز النموذجية بالإدارة العامة لشئون المناطق بالقطاع.



-وقرار محافظة الدقهلية بتعديل المخططات التفصيلية لقرية كفر بني سالم، وقرية أبو قراميط- ممركز السنبلاوين.

-وقرار هيئة الدواء المصرية، بشأن تنظيم قواعد وإجراءات تسجيل المستحضرات الطبية البيطرية.





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