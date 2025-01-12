الأحد 12 يناير 2025
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وزير العدل يمنح العاملين بشركات توزيع الكهرباء الضبطية القضائية

وزير العدل المستشار
وزير العدل المستشار عدنان الفنجري، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 7 تابع (أ)، الصادر في 9 يناير 2025، قرار وزير العدل رقم 8769 لسنة 2024، بشأن منح بعض العاملين في الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات توزيع الكهرباء صفة مأموري الضبطية القضائية.
ونص قرار وزير العدل على أن "يخول العاملون بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشـركات توزيع الكهرباء بصفاتهم الوظيفية، كل فى دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك إعمالًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015،  بإصدار قانون الكهرباء.


على أن يُلغى القراران رقما (5221 لسنة 2018) الصادر فى 25-6-2018، و5485 لسنة 2019، الصادر فى 29-7-2019، بتخويل بعض العاملين شاغلى الإدارة العليا بشركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، صفة مأمورى الضبط القضائى.
 

 

 

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