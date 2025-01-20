الإثنين 20 يناير 2025
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رياضة

تشيلسي يستعد للتعاقد مع مامادو سار على سبيل الإعارة

مامادو سار،فيتو
مامادو سار،فيتو

الدوري الإنجليزي، كشفت تقارير عالمية أن نادي تشيلسي على وشك حسم صفقة  المدافع الفرنسي مامادو سار من ستراسبورج  الفرنسي.

وكشفت تقارير أن نادي تشيلسي سيدفع لنادي ستراسبورج  20 مليون يورو مقابل إعارة اللاعب لنهاية الموسم.

ويلتقي فريق تشيلسي نظيره وولفرهامبتون اليوم الإثنين، في ختام منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 

ومن المقرر أن تقام مباراة  تشيلسي أمام وولفرهامبتون في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر على ملعب ستامفورد بريدج.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، حقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي في شمال إفريقيا والوطن العربي، وينقل لقاء تشيلسي ضد وولفرهامبتون على  قناة بي إن سبورت 1.

 

ويتصدر ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة قبل ختام الجولة الـ 22 بمواجهة تشيلسي ضد وولفرهامبتون.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون 

1 ليفربول 50 نقطة
2 آرسنال 44 نقطة
3 نوتينجهام فورست 44 نقطة
4 مانشستر سيتي 38 نقطة
5 نيوكاسل يونايتد 38 نقطة
6 تشيلسي 37 نقطة
7 بورنموث 37 نقطة
8 أستون فيلا 36 نقطة
9 برايتون 34 نقطة
10 فولهام 33 نقطة
11 برينتفورد 28 نقطة
12 كريستال بالاس 27 نقطة
13 مانشستر يونايتد 26 نقطة
14 وست هام يونايتد 26 نقطة
15 توتنهام هوتسبير 24 نقطة
16 إيفرتون 20 نقطة
17 وولفرهامبتون 16 نقطة
18 إبسويتش تاون 16 نقطة
19 ليستر سيتي 14 نقطة 
20 ساوثهامتون 6 نقاط 
 

 

نتائج مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي 

نيوكاسل يونايتد 1-4 بورنموث  (انتهت)

وست هام 0-2 كريستال بالاس (انتهت)

برينتفورد 0-2 ليفربول  (انتهت)

ليستر سيتي 0-2 فولهام  (انتهت)

أرسنال 2-2 أستون فيلا  (انتهت)

نوتيتجهام فورست 3-2 ساوثهامبتون  (انتهت)

إيفرتون 3-2 توتنهام  (انتهت)

مانشستر يونايتد 1-3 برايتون  (انتهت)

إيبسويتش تاون 0-6 مانشستر سيتي  (انتهت)

 

الإثنين 20 يناير 

تشيلسي ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً

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