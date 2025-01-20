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رياضة

على رأسها تشيلسي ضد وولفرهامبتون، مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات القوية في العديد من دوريات أوروبا، وعلى رأسها مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

 

الدوري الإنجليزي الممتاز:

تشيلسي ضد وولفرهامبتون: 22:00 مساء على قناة  beIN Sports 1 


الدوري الإسباني الدرجة الأولى:

فياريال ضد ريال مايوركا: 22:00 مساء على قناة على قناة  beIN Sports 3

 
الدوري الإيطالي الدرجة A:

كومو ضد أودينيزي: 21:45 مساء على قناة AD Sports Premium 1 


الدوري البرتغالي الممتاز:

بوافيستا ضد كاسا بيا: 22:15


دوري روشن السعودي:

الفيحاء ضد الخلود: 17:10 مساء 
الرائد ضد الأخدود: 17:15 مساء 
الاتفاق ضد الأهلي: 19:00 مساء 

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