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رياضة

ليفربول يبعد بالصدارة، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون

ترتيب الدوري الانجليزي
ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة قبل ختام الجولة الـ 22 بمواجهة تشيلسي ضد وولفرهامبتون.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون 

1 ليفربول 50 نقطة
2 آرسنال 44 نقطة
3 نوتينجهام فورست 44 نقطة
4 مانشستر سيتي 38 نقطة
5 نيوكاسل يونايتد 38 نقطة
6 تشيلسي 37 نقطة
7 بورنموث 37 نقطة
8 أستون فيلا 36 نقطة
9 برايتون 34 نقطة
10 فولهام 33 نقطة
11 برينتفورد 28 نقطة
12 كريستال بالاس 27 نقطة
13 مانشستر يونايتد 26 نقطة
14 وست هام يونايتد 26 نقطة
15 توتنهام هوتسبير 24 نقطة
16 إيفرتون 20 نقطة
17 وولفرهامبتون 16 نقطة
18 إبسويتش تاون 16 نقطة
19 ليستر سيتي 14 نقطة 
20 ساوثهامتون 6 نقاط 
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

نتائج مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي 

نيوكاسل يونايتد 1-4 بورنموث  (انتهت)

وست هام 0-2 كريستال بالاس (انتهت)

برينتفورد 0-2 ليفربول  (انتهت)

ليستر سيتي 0-2 فولهام  (انتهت)

أرسنال 2-2 أستون فيلا  (انتهت)

نوتيتجهام فورست 3-2 ساوثهامبتون  (انتهت)

إيفرتون 3-2 توتنهام  (انتهت)

مانشستر يونايتد 1-3 برايتون  (انتهت)

إيبسويتش تاون 0-6 مانشستر سيتي  (انتهت)

 

الإثنين 20 يناير 

تشيلسي ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً

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