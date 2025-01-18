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رياضة

ليفربول يعود لطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي ويفوز على برينتفورد 2-0 (صور)

محمد صلاح
محمد صلاح

ليفربول ضد برينتفورد، فاز فريق ليفربول على نظيره برينتفورد، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "جريفين بارك"،  مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي. 

 

سجل هدفي ليفربول المهاجم داروين نونيز في الدقيقة 90 وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

 

فوز اليوم، يأتي بعد تعثر ليفربول في الدوري الإنجليزي في أخر مباراتين، حيث تعادل الريدز أمام مانشستر يونايتد 2-2، ثم نوتنجهام فورست بنتيجة 1-1، قبل أن يفوز اليوم أمام برينتفورد.

ترتيب ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يواصل ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، فيما يأتي برينتفورد في المركز الـ 11 برصيد 28 نقطة.

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تشكيل ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرخ، سوبوسلاي. 

خط الهجوم: لويس دياز، محمد صلاح،  جاكبو.

تشكيل برينتفورد ضد ليفربول

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وكانت مباراة الدور الأول بين ليفربول وبرينتفورد  على ملعب "الأنفيلد" انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد.

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وبعد مباراة اليوم، يتجه ليفربول إلى  دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه ليل في الجولة السابعة من مرحلة الدوري، مع العلم إنه ضمن التأهل إلى منافسات دور الـ16 من البطولة الكبري.

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