فقه المرأة، هل يجوز تذوق المرأة للطعام أثناء فترة الصيام؟ الإفتاء تجيب

أحكام الصيام، تحتاج النساء إلى تذوق الطعام أثناء إعداده، لذا يتطلعن إلى معرفة الحكم الشرعي في حكم تذوق الطعام أثناء الصيام وغيرها من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالطعام وتذوقه أثناء إعداده.

حكم تذوق الطعام أثناء إعداده في الصيام

أوضحت دار الإفتاء أن حكم تذوق الطعام للصائم دون ابتلاع شيء منه جائز، ولكن على من يفعل ذلك في نهار رمضان أن يحتاط ويحذر وأن يكون حريصًا ألا يدخل شيء من الطعام في معدته، ويجب على الصائم في شهر رمضان أن يستلهم الدروس والعبر من الصيام، ففي الصيام نرى الصبر والمرابطة، وكذلك نجد فيه أيضا الإخلاص ومراقبة النفس، فشهر رمضان فرصة كبيرة لتحقيق التقوى، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [سورة البقرة ١٨٣].

حكم تذوق الطعام أثناء الصوم، فيتو

حكم تذوق الطعام أثناء الصوم

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول “ما حكم تذوق المرأة للطعام أثناء الصوم في نهار رمضان؟”.

وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه من الأولى ألا تلجأ المرأة إلى تذوق الطعام أثناء الصيام ولها أن تتعامل في طهي الطعام بحاسة الشم كما كانت تفعل الأمهات وربات البيوت قديما.

وأضاف أمين الفتوى في رده على السؤال أنه إذا تطلب الأمر ولا مفر إلا التذوق فلها أن تفعل ذلك على طرف لسانها وتضع قليل من الطعام على طرف اللسان حتى لا تبتلع شيئا منه وهذا لا يضر بصحة صومها.

حكم تذوق المرأة الطعام في نهار رمضان

عن هذه المسألة التي تشغل بال كثير من النساء في شهر رمضان، ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "أمي ترفض تذوق الطعام خلال نهار رمضان ظنا منها أنه يفسد الصوم، فما الحكم؟

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أحد وعاظ الأزهر الشريف، أن تذوق الطعام في نهار رمضان لا يبطل الصوم بشرط ألا يصل منه شيء إلى الجوف.



وأشار إلى أن سيدنا ابن عباس قال "لا بأس بتذوق الخل أو شيء من ذلك ما لم يدخل إلى الحلق".

حكم تذوق الطعام أثناء الصوم، فيتو

الحكم الشرعي في تذوق المرأة للطعام

حكم تذوق الطعام أثناء الصيام بدون ابتلاع شيء منه لا يبطل الصيام، ولكن يبطل الصيام إذا وصل بعض من هذا الطعام إلى الجوف، ولكن يظل حكم تذوق الطعام أثناء الصيام مكروها، ولكن كما ذكر في حكم تذوق الطعام أثناء الصيام أنه لا بأس من تذوق المرأة الصائمة الطعام في نهار رمضان.

فيأتي الحكم الشرعي في حكم تذوق الطعام للصائم دون ابتلاع شيء أنه لا حرج في ذلك ما دام التذوق هذا على طرف اللسان كي يعرف الشخص حلاوة الطعام أو ملوحته، ولكن مع الأخذ في الاعتبار ألا يبتلع الصائم منه شيء بل يخرج الطعام من فمه بعد تذوقه وعلى هذا لا يفسد صيامه.

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