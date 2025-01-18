تعليم القليوبية ترد بشأن تسريب امتحان العربي

الشهادة الإعدادية بـ القليوبية، أعلنت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية عن عدم تلقيها شكاوى في امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب اليوم في أول يوم لامتحان الشهادة الإعدادية بالقليوبية وعدم وجود تسريب أي امتحان.

محافظ القليوبية يتفقد سير امتحانات الإعدادية بالقليوبية

فيما تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم يرافقه مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم، أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور، سعد عسل مدير الإدارة التعليمية بالعبور بتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 /2025 بمدرسة عثمان بن عفان الرسمية للغات بمدينة العبور.



وأكد المحافظ خلال جولته التفقدية على أهمية هذه المرحلة الدراسية في حياة الطلاب، مشددًا على ضرورة توفير كافة سبل الراحة والهدوء اللازمين لتمكينهم من أداء الامتحانات في أجواء مناسبة. كما وجه الشكر لكافة العاملين في العملية التعليمية من معلمين وإداريين ومراقبين على جهودهم المبذولة لضمان سير الامتحانات بانتظام وشفافية.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية

وأكد المحافظ عن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية بالقليوبية هذا العام، بلغ 122,926 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية في جميع أنحاء المحافظة. كما بلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 3,330 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم 41 طالبًا، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 8 طلاب.

وأضاف محافظ القليوبية أنه تم توفير 21,039 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين وأمن اللجنة الداخلي وعمال لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مؤكدًا على أن المحافظة حريصة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح العملية الامتحانية.

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