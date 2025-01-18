السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم القليوبية ترد بشأن تسريب امتحان العربي

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، فيتو

 الشهادة الإعدادية بـ القليوبية، أعلنت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية عن عدم تلقيها شكاوى في امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب اليوم في أول يوم لامتحان الشهادة الإعدادية بالقليوبية وعدم وجود تسريب أي امتحان. 

دعم معامل التأمين الصحي في القليوبية بـ 15 جهازا طبيا

تنطلق 18 يناير المقبل.. ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

محافظ القليوبية يتفقد سير امتحانات الإعدادية بالقليوبية 

 فيما تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية،  اليوم يرافقه مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم، أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور، سعد عسل مدير الإدارة التعليمية بالعبور بتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية  للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 /2025 بمدرسة عثمان بن عفان الرسمية للغات بمدينة العبور.


وأكد المحافظ خلال جولته التفقدية على أهمية هذه المرحلة الدراسية في حياة الطلاب، مشددًا على ضرورة توفير كافة سبل الراحة والهدوء اللازمين لتمكينهم من أداء الامتحانات في أجواء مناسبة. كما وجه الشكر لكافة العاملين في العملية التعليمية من معلمين وإداريين ومراقبين على جهودهم المبذولة لضمان سير الامتحانات بانتظام وشفافية.

 

عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية 
وأكد المحافظ عن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية بالقليوبية هذا العام، بلغ 122,926 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية في جميع أنحاء المحافظة. كما بلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 3,330 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم 41 طالبًا، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 8 طلاب.
وأضاف محافظ القليوبية أنه تم توفير 21,039 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين وأمن اللجنة الداخلي وعمال لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مؤكدًا على أن المحافظة حريصة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح العملية الامتحانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشهادة الاعدادية بالقليوبية التربية والتعليم بالقليوبية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية امتحانات الشهادة الاعدادية بالقليوبية امتحانات الشهاده الاعداديه امتحانات الاعدادية بالقليوبية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

غدا..انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

محافظ القليوبية: تهيئة الأجواء أمام المستثمرين لإقامة مشروعات تخلق فرص عمل للشباب

الإعدام شنقا لمساعد حداد لاتهامه بقتل والده في القليوبية
ads

الأكثر قراءة

مدير تعليم الإسكندرية يكشف حقيقة تداول امتحان العربي للشهادة الإعدادية

جروبات الغش تنشر ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية بالجيزة

تداول أسئلة وأجوبة امتحان العربي للشهادة الإعدادية على جروبات الواتس بأسيوط

قبل الافتتاح الرسمي، تعرف على أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

أولياء أمور يشتكون من غش جماعي بالشهادة الإعدادية في الشرقية، والتعليم ترد

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يناير 2025

تسريبات عن اسم وضيوف برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2025

منوعات

المزيد

استطلاع: 40% من الألمان غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلادهم

طوله 10 أمتار ويحمل اسم مصر القديم، اكتشاف أشرس ديناصور على وجه الأرض بالواحات البحرية

تهديد لإدارة بايدن، بيان عاجل من تيك توك قبل ساعات من وقف التطبيق في أمريكا

شاهد، عشرات الطائرات تغير مسارها لتفادي "انتكاسة ماسك" فوق خليج المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم السبت؟

تعرف على أسعار الألومنيوم في السوق اليوم السبت

تعرف على أسعار الزيت اليوم السبت في الأسواق

لغز في الأمطار، بيان صادم من الأرصاد بشأن طقس اليوم حتى الأحد المقبل

المزيد

انفوجراف

حقق الدرجة الكاملة.. أرقام محمد صلاح ضد برينتفورد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علو شأن القرآن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة الحشر

تفسير حلم الخصام في المنام وعلاقته بالمرور بمشاكل قريبًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية