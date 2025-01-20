123 ألف طالب يؤدون امتحانات الهندسة والدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

الشهادة الاعدادية بالقليوبية، يؤدي اليوم الإثنين 122 ألفا و926 طالبا امتحاني مادتي الهندسة والدراسات الاجتماعية، فيما تتابع غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية سير الامتحانات.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام محافظة القليوبية

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات الشهادة الاعدادية بالقليوبية هذا العام، بلغ 122,926 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية في جميع أنحاء المحافظة. كما بلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 3,330 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم 41 طالبًا، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 8 طلاب.



أضاف محافظ القليوبية أنه تم توفير 21,039 من رؤساء اللجان والمراقبين الملاحظين والإداريين وأمن اللجنة الداخلي وعمال لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مؤكدًا على أن المحافظة حريصة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح عملية الامتحانات…م

محافظ القليوبية يتابع امتحانات الاعدادية بالقليوبية

واكد محافظ القليوبية على أهمية هذه المرحلة الدراسية في حياة الطلاب، مشددًا على ضرورة توفير كافة سبل الراحة والهدوء اللازمين لتمكينهم من أداء امتحانات الاعدادية محافظة القليوبية في أجواء مناسبة. كما وجه الشكر لكافة العاملين في العملية التعليمية من معلمين وإداريين ومراقبين على جهودهم المبذولة لضمان سير الامتحانات بانتظام وشفافية.

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