مجلس جامعة الأقصر يوافق على إقامة مؤتمر أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأقصر، جلسته رقم 64، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بالجامعة.

انعقاد مجلس الدراسات العليا بجامعة الأقصر

ووافق المجلس على إقامة كلية الطب لمؤتمر أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي مشاركة مع مؤتمر مصر العليا الدولي الثالث لأمراض المخ والأعصاب والذي سينعقد في الأقصر خلال الفترة من 10 إلى 11 أبريل 2025.

وناقشت الجلسة، عدد من الموضوعات بقطاع الدراسات العليا والبحوث، بالكليات المختلفة بالجامعة؛ طبقًا لما هو مدرج في جدول الأعمال، ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا، كما وافق مجلس الجامعة؛ على مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه.

مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الأقصر يناقش عدة موضوعات تخص العملية التعليمية

فيما ترأست الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس، وناقش المجلس العديد من الموضوعات التى تخص العملية التعليمية بالجامعة وحسن انتظامها، منها عرض أعداد الطلاب المقترح قبولها بكليات الجامعة المختلفة.

وكما ناقش المجلس استعدادات بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، والمذكرة المقدمة من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب المركزية بشأن اعتماد جداول محاضرات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2024 لكليات الجامعة.

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