الإثنين 20 يناير 2025
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تموين الأقصر: ضبط نصف طن سلع غذائية منتهية الصلاحية

حملة تموين الأقصر
حملة تموين الأقصر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر حملة تموينية بناحية بندر الأقصر، أسفرت عن ضبط صاحب مخزن للسلع الغذائية بناحية شارع متفرع من شارع كليوباترا  بندر الأقصر لحيازته سلعا غذائية منتهية الصلاحية.

حملات رقابية على الأسواق في الأقصر 

وجاءت المضبوطات بإجمالى وزن نصف طن سلع غذائية منتهية الصلاحية وهي عبارة عن ( عصير بودرة - بسبوسة - دقيق كيك) وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة بشأنها.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار محلات عامة، وفى ضوء الرقابة على المخابز البلدية تم ضبط  عدد 2 أنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و1أنتاج خبز ناقص الوزن و2 عدم وجود ميزان حساس بالمخبز بالإضافة إلى  2 عدم وجود سجل الزيارات بالمخبز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


جاء ذلك فى ظل التوجيهات الصادرة من  الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر بضرورة تكثيف الدور الرقابى على المخابز البلدية والأسواق لمعرفة مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التموينية وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

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