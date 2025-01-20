إنهاء أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بقرية الشرايدة في الأقصر (صور)

توجه العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر وسكرتير القرية ونائب رئيس شركة مياه الشرب بأرمنت، للمعاينة على الطبيعة وتم دخول منازل جميع المواطنين والاستماع لهم وتلاحظ فعلا ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنازل نتيجة انخفاض مستوى المنازل عن الشوارع.

أزمة المياه الجوفية في أرمنت غرب الأقصر

وجرى التواصل مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، حيث تابع المهندس عبد الله بكرى المدير التنفيذي للهيئة، الموقف مع الشركة المنفذة، مع توجيهات بسرعة إنهاء أعمال مشروع الصرف للمنطقة، كما تم توجيه رئيس القرية بسرعة تلبية طلبات المواطنين بالنسبة لسيارات الكسح.

وكان قد حضر أكثر من 30 مواطنا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت نيابة عن المتضررين لتقديم شكواهم من اضطرارهم لتكرار الكسح وهو ما يكلفهم ماديا.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بشأن المرور على المشروعات بنطاق المراكز والمدن والتواصل المستمر مع المواطنين وحل مشكلاتهم والاستماع إلى شكواهم، ونظرا لتكرار شكوى أهالي منطقة الشرايدة بالوحدة القروية بالرياينة بارتفاع منسوب المياه الجوفية داخل منازلهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.